Татьяна Становая: про инициативы СФ о НКО-иноагентах

Итак, что сегодня предложила временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России:

Признавать иностранными агентами:

◽️ физические лица, занимающиеся общественно-политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа. Им также запретят занимать должности в органах государственной власти.

◽️ людей, которые собирают сведения о военно-технической деятельности России. Такая деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, "то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников”.

◽️ Кандидатов на выборах, аффилированных с лицом, выполняющим функции иностранного агента (это явно заточено на Навального, которого сразу можно признавать иностранным агентом, но также, что крайне важно - против всех тех, кого можно признать “аффилированным” с ним).

Также предлагается:

◽️ ввести уголовное наказание для иноагентов, привлеченных ранее к административной ответственности.

◽️ одобрить закон о запрете на проведение «публичных мероприятий» за иностранные деньги.

◽️ увольнять учителей, которые используют школы, колледжи и университеты «для разжигания розни и иных действий, противоречащих Конституции РФ».

На фоне всего этого крайне важно - попытка значительно расширить понятие “иностранного влияния”. Если прежде речь шла только о прямом финансировании, то сейчас - об иностранном воздействии: "получение денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников". Почему бы просто не написать - признать "иностранным агентом" любое лицо, критикующее власти и прибегающее к аргументации, идеологически близкой к западному либерализму?

Любого можно посчитать человеком, попавшем под "иностранное воздействие". Фактически же - это запрет на либеральную оппозицию в России.

Конечно, нужно дождаться законодательного воплощения этих идей, но объекты тут очевидны - это оппозиционные блогеры и телеграм-каналы (ответ на белорусский опыт), Навальный и все, кто с ним прямо/косвенно связан, а также НКО (тут уже не вопрос дискредитрововать или затруднить работу, а практически поставить на грань выживания всех тех, кто физически их представляет).

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