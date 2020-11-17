В законодательство о выборах предложили внести понятие «кандидат-иноагент»

Как заявил председатель комиссии Андрей Климов, это делается для того, чтобы избиратели имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты, передает ТАСС.

Комиссия предлагает признавать иноагентами физических лиц, которые участвуют в политической деятельности в России или целенаправленно собирают сведения в военной сфере за средства из иностранных источников. Предлагается запретить физическим лицам, признанным иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Также члены комиссии предлагают законодательно приравнять к некоммерческим организациям - иностранным агентам общественные объединения, работающие на территории России без государственной регистрации, если они, занимаясь политической деятельностью, получают иностранное финансирование.

Комиссия также предложила ввести административную ответственность за нарушение НКО-иноагентами предписанного им порядка деятельности, в том числе за отсутствие маркировки иноагента в материалах СМИ. За неисполнение этих требований после привлечения к административной ответственности сенаторы предложили ввести уголовное наказание.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий новые основания для проверок и ликвидации некоммерческих организаций. Он расширяет понятие «иностранное финансирование», запрещает размещать иностранную неправительственную организацию в жилых помещениях. Самый главным моментом юристы называют часть о контроле государства над содержательной деятельностью НКО-«иностранных агентов» и отделений иностранных неправительственных организаций в России.