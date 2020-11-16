В Архангельской области сотрудники больницы объявили «итальянскую забастовку»

В Архангельской области сотрудники хирургического отделения Няндомской больницы объявили «итальянскую забастовку». Они требуют, чтобы их обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты и выплатили надбавки за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, сообщила «Северо-Запад. МБХ медиа» пресс-секретарь «Альянса врачей» Александра Захарова.

«Бастующие находятся в статусе уборщиц, но по факту выполняют обязанности младшего медперсонала — санитарок, которые ухаживают, в том числе и за коронавирусными больными. Им не выдают СИЗы, и они не получают надбавок за работу с больными, зараженными коронавирусом, так как «уборщик» — не относится к медперсоналу», — рассказала Захарова.

Всего в забастовке участвуют 15 сотрудников больницы. Сейчас они намерены выполнять только те обязанности, которые прописаны в их трудовом договоре.