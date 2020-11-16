Марина Литвиненко подала в ЕСПЧ иск против России

Марина Литвиненко требует выплаты убытков, накладываемых на ответчика в качестве наказания, и компенсации за неполученный доход. Публичное расследование показало, что убийство ее мужа в 2006 году, вероятно, было заказано Владимиром Путиным, пишет The Guardian.

В представлении также содержится просьба к страсбургским судьям вынести решение о значимости паттерна целенаправленных убийств и покушений, предположительно совершенных российскими агентами в Европе и на Ближнем Востоке. Среди перечисленных атак — отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году и последовавшая за этим смерть Дон Стерджесс после того, как она держала в руках выброшенный контейнер, наполненный нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Россия, как и Великобритания, является членом Совета Европы, который курирует ЕСПЧ. На сегодняшний день суд еще ни разу не присуждал убытков в виде наказания или в показательном порядке.

Александра Литвиненко, бывшего офицера КГБ, отравили радиоактивным изотопом полоний-210. Расследование показало, что отравление было совершено двумя российскими агентами, Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, с которыми Литвиненко встретился в Лондоне. Они неоднократно отрицали свою причастность.

«Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное средство поражения, — заявила Марина Литвиненко The Guardian. — Если мы не можем доставить в Лондон людей, совершивших это преступление..., то кто-то все равно должен понести ответственность. Российское правительство при Путине никогда не извиняется. Для меня очень важно довести дело до Страсбурга и отстоять свои права».

Литвиненко требует около €2 млн в связи с потерей заработка, который ее муж и она получили бы благодаря своей работе. Есть также дополнительные пункты, связанные с психологической помощью, консультированием по преодолению травмы потери. Еще €1,5 млн она требует, чтобы отразить серьезность нарушения ее прав, а также убытки, присуждаемые ответчику в показательном порядке или в виде наказания, чтобы удержать Россию от дальнейших тайных убийств.