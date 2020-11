Армяне в Карабахе жгут свои дома

Армяне, живущие в районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, бегут оттуда, сжигая свои дома, сообщает русская служба «Би-би-си».

«Би-би-си наблюдала на дороге, связывающей Кельбаджарский район с Арменией, грузовики, полностью загруженные домашним скарбом, легковушки с навьюченными на них шкафами и холодильниками и даже коров и овец, которых армяне перегоняли в сторону Армении <…> В нескольких местах корреспонденты видели горящие дома. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их, чем оставят азербайджанцам», — сообщают журналисты.

Armenians in Kelbajar district burning their homes before leaving for good. #Karabakh pic.twitter.com/gZN3CLGTNX

По их словам, на дороге от Кельбаджарского района до армянского Вардениса в четверг вечером выстроилась очередь из сотен машин.

Armenians burning their houses down in Karvachar before the territory gets handed to Azerbaijan in the coming days. pic.twitter.com/M8lBfv8m76