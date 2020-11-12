Лавров заявил о возможном отравлении Навального в Берлине

Россия не может исключать версии об отравлении Алексея Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолета, — отметил Лавров. — Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов».

МИД России теперь абсолютно официально транслирует версию, что @navalny отравили во время транспортировки или уже в Германии. Лавров недвусмысленно говорит, что к отравлению имели отношение люди, летевшие с Алексеем на медицинском борту. То есть немецкие врачи, Юля Навальная и я. pic.twitter.com/UQX8hq5VI4 — Maria Pevchikh (@pevchikh) November 12, 2020

Что касается санкций, то они уже введены и скоро об этом официально уведомят представителей Берлина и Парижа. Ограничения коснутся «руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции».

Лавров заявил, что Германия взяла на себя роль «лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией»: «Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе».

Именно Германия и Франция стали инициаторами введения санкций против российских чиновников, которые в итоге ввел Евросоюз из-за отравления Алексея Навального. В список вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также государственный научный институт органической химии и технологии.

Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что политик был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Российские власти и медики это отрицают. 23 сентября Навального выписали из стационара. Он проходит курс реабилитации.

