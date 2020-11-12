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#Навальный

Лавров заявил о возможном отравлении Навального в Берлине

12.11.2020

Говоря об ответных санкциях в отношении чиновников Германии и Франции, глава МИД России сказал, что не может исключать версии об отравлении Алексея Навального на территории Берлина

Россия не может исключать версии об отравлении Алексея Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолета, — отметил Лавров. — Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов».

Что касается санкций, то они уже введены и скоро об этом официально уведомят представителей Берлина и Парижа. Ограничения коснутся «руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции».

Лавров заявил, что Германия взяла на себя роль «лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией»: «Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе».

Именно Германия и Франция стали инициаторами введения санкций против российских чиновников, которые в итоге ввел Евросоюз из-за отравления Алексея Навального. В список вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также государственный научный институт органической химии и технологии.

Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что политик был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Российские власти и медики это отрицают. 23 сентября Навального выписали из стационара. Он проходит курс реабилитации.

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