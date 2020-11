В Ереване протестующие требуют отставки Пашиняна

17 оппозиционных партий Армении собрали в центре Еревана митинг, на котором требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

Как передает «Sputnik Армения», представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян озвучил три условия, которых должна добиваться оппозиция: «Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха. Для этого нужно сделать три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали. Второе — немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства. Третье — спасти проданные предательством наши земли».

Митингующие периодически скандируют: «Никол — предатель!».

1000s in #Yerevan’s Freedom Square today to protest #Armenia’s ceasefire deal with #Azerbaijan over the contested #NagornoKarabakh region pic.twitter.com/RA07rAWJCz