В Ереване протестующие требуют отставки Пашиняна

17 оппозиционных партий Армении собрали в центре Еревана митинг, на котором требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

Как передает «Sputnik Армения», представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян озвучил три условия, которых должна добиваться оппозиция: «Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха. Для этого нужно сделать три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали. Второе — немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства. Третье — спасти проданные предательством наши земли».

Митингующие периодически скандируют: «Никол — предатель!».

Оппозиция организовала митинг, чтобы выступить простив заключения трехстороннего соглашения по Карабаху. Генпрокуратура просила воздержаться от массовых собраний с учетом введенного в стране военного положения. Еще до начала акции полиция начала задержания собиравшихся активистов. Полицейские установили кордон, вытаскивая за оцепление отдельных наиболее активных митингующих.

