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#НКО

Новый законопроект об НКО правозащитники назвали «зачисткой»

11.11.2020

Правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий новые основания для проверок и ликвидации некоммерческих организаций. Изменения фактически станут очередным витком давления на независимое гражданское общество, уверены юристы «Команды 29»

Внесенный законопроект расширяет понятие «иностранное финансирование», предлагая считать таковым случаи, когда «бенефициарными владельцами» НКО являются иностранные граждане или лица без гражданства. Он также запрещает размещать иностранную неправительственную организацию в жилых помещениях. Самый главным моментом юристы называют часть о контроле государства над содержательной деятельностью НКО-«иностранных агентов» и отделений иностранных неправительственных организаций в России.

Согласовать все

НКО-иноагент, в случае принятия законопроекта, обязана будет предварительно согласовывать с государством свои программы, иначе она не может их осуществлять на законных основаниях. Если программы у НКО нет, а она желает провести мероприятие, то до его проведения раз в год такая организация должна подавать в Управление Минюста России материалы, обосновывающие мероприятие. Иначе проводить его незаконно. Аналогичные требования предусмотрены для иностранной НПО в России.

«То есть государство вводит по сути разрешительный характер деятельности отдельных групп НКО, что противоречит фундаментальным основам свободы ассоциаций, которую Россия обязалась соблюдать, в том числе в рамках действующей Конституции РФ и международных обязательств. При этом на практике, например, ВИЧ-сервисные организации, практически не получающие финансирование из российских источников, но объявленные «иностранными агентами», будут вынуждены тратить сотни часов на переписку с чиновниками о своих планах и предоставляя отчеты о предпринятых ими мерах вместо того, чтобы потратить эти время, силы и ресурсы на свою уставную деятельность – профилактику ВИЧ-инфекции и поддержку людей, живущих с ВИЧ», — говорит старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев.

Более того, в случае принятия поправок, государство в любой момент сможет запрещать проведение всей программы (мероприятия) или его части. В случае такого запрета НКО обязана немедленно прекратить такую активность, а если этого не сделает, то будет принудительно ликвидирована.

«По сути это новая зачистка некоммерческих организаций, выживших после принятия законодательства об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях». Государство своими действиями не вступает в диалог с гражданским обществом, а отдельным группам НКО указывает на то, что они могут существовать в России только в тени, по сути не подчиняясь новому репрессивному законодательству, если они решат продолжать свою социально значимую деятельность», — отмечает Оленичев.

Проверки по любому поводу

Законопроект предлагает также проводить проверки со стороны государства как только поступит сообщение от любых лиц о том, что НКО принимает участие или сотрудничает с «нежелательной организацией».

«В моей практике были дела, когда член НКО как частное лицо дал интервью «МБХ медиа», а Минюст и вслед за ним суды посчитали, что это сотрудничество с «нежелательной организацией». Такое произвольное применение уже существующего законодательства создает серьезные проблемы для безопасности организаций гражданского общества в России», — напоминает Оленичев.

Законопроект означает ужесточение контроля за НКО. Эти меры принимаются как в связи с еще большим закрытием государства, так и желанием тотального контроля государственных органов за организациями гражданского общества, подавления плюрализма и установления полной зависимости от произвольных решений государства, заключают юристы «Команды 29».

«Команда 29» — независимое объединение юристов и журналистов, созданное с целью борьбы за отстаивание справедливости в делах, которые касаются свободы информации и/или госбезопасности.

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