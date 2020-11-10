В Москве задержали участниц Pussy Riot

В Москве на выходе из кафе задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес, а также бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова. Как сообщает «Медиазона», их увезли в ОВД «Якиманка».

Причину задержания активистам не объяснили. «Были задержаны за то, что надели кокошники», — сказала Алехина.

4 ноября Алехину и Флорес также задержали, когда они в кокошниках вышли из супермаркета у метро «Нахимовский проспект». Их отпустили из отделения полиции с протоколами о нарушении самоизоляции из-за отсутствия масок.