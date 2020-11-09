Российский вертолет сбили над Арменией у границы с Азербайджаном

UPD: В Баку признали атаку на российский вертолет, назвав ее случайностью. В МИД Азербайджана принесли извинения и сообщили о готовности выплатить компенсацию.

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Российский вертолет Ми-24 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Он упал в горной местности в Армении, два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром с травмами, передает ТАСС сообщение Минобороны России. Командование 102-й военной базы России в Армении разбирается, кто сбил вертолет.

Вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы.

В МЧС Армении сообщили, что вертолет упал в ущелье на юге страны на участке сел Ерасх — Паруйр Севак. Сигнал спасателям поступил в 18:39, передает «Интерфакс».