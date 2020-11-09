Путин меняет министров

Президент России Владимир Путин подписал указы об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, министра строительства Владимира Якушева и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, сообщили в Кремле. Также президент указом о внесении изменений в структуру федеральных органов исполнительной власти добавил председателю правительства еще одного заместителя. Теперь их будет 10.

Якушев станет полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова.



Премьер Михаил Мишустин уже предложил президенту кандидатуры новых министров, теперь их должна будет рассмотреть Госдума. Как пишет РБК, бывшего министра энергетики Александра Новака предложено назначить вице-премьером; на пост главы Минэнерго Мишустин предложил Николая Шульгинова; кандидатом на пост министра транспорта стал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев; на пост министра природных ресурсов — Александр Козлов, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года; на должность нового главы Минстроя премьер выдвинул кандидатуру первого замминистра Ирека Файзуллина;

министром Дальнего Востока и Арктики предложено назначить Алексея Чекункова.

