Ненси Пелоси назвала Байдена «избранным президентом США»

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уже назвала Джо Байдена избранным президентом США.

«Это была борьба не на жизнь, а на смерть за судьбу нашей демократии», — цитирует ее CBS News.

Nancy Pelosi calls Joe Biden "President-elect Biden" and says he "has a strong mandate to lead, and will have a strong Democratic House with him"



"This has been a life-or-death fight for the fate of our democracy...We did not win every battle in the House, but we won the war" pic.twitter.com/7HGKYUfDGx