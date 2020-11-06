Ушел из жизни Михаил Жванецкий

О смерти Жванецкого сообщили сразу несколько СМИ. Информацию «Открытым медиа» подтвердил представитель писателя Олег Сташкевич.

В начале октября сообщалось, что сатирик решил закончить концертную деятельность из-за возраста.



Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Учась в Одесском институте инженеров морского флота, он начал писать миниатюры и монологи для студенческого театра, многие из которых исполнял сам. В 1963 году во время одесских гастролей Ленинградского театра миниатюр он познакомился с его руководителем Аркадием Райкиным, который включил произведения Жванецкого в репертуар театра, напоминает биографию писателя ТАСС.

Михаил Жванецкий был одним из наиболее популярных отечественных писателей-сатириков. Он выступал с сольными спектаклями и концертными программами по собственным произведениям. Более 300 произведений Жванецкого исполнили Виктор Ильченко и Роман Карцев. Его тексты со сцены также читали Сергей Юрский, Любовь Полищук и другие артисты.