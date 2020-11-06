Трампа отключили от эфира

Президент Трамп нарушил двухдневное молчание, чтобы выступить с кратким заявлением. Как пишет The New York Times, речь президента была «полна лжи об избирательном процессе», в то время как в нескольких штатах еще продолжают подсчитывать голоса.

Трамп обрисовал результаты выборов как часть широкого заговора демократов, СМИ и чиновников с целью лишить его возможности избраться на второй срок. «Если посчитать законные голоса, я легко выиграю», — сказал Трамп вскоре после того, как занял трибуну в зале для брифингов в Белом доме. При этом он не представил никаких доказательств.

Три крупные вещательные сети — ABC, CBS и NBC — прервали трансляцию выступления президента. «Мы должны прекратить это, потому что президент сделал ряд ложных обвинений», — сказал Лестер Холт в эфире «NBC Nightly News». На ABC в эфир ворвался ведущий Дэвид Мьюр и сказал зрителям: «Здесь нужно проверить факты».

Хотя CNN и Fox News продолжали транслировать замечания Трампа в прямом эфире, решение других телеканалов лишило его значительно большей аудитории.

MSNBC вообще отказался транслировать его высказывания в прямом эфире. На Fox News корреспондент Белого дома Джон Робертс сказал телезрителям, что «мы не видели никаких доказательств», подтверждающих заявления Трампа о фальсификациях на выборах. Ведущий Брет Байер согласился, добавив: «Мы еще не видели доказательств».