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#Навальный

Власти России устроили информационную атаку на Навального

06.11.2020

Отравления Навального не было, говорят в МВД, глава СВР Нарышкин рассказывает о планах Запада сделать сакральную жертву из российского оппозиционера, а в МИД заявляют о «по-дилетантски срежиссированном спектакле» вокруг Навального

Сразу несколько российских ведомств 6 ноября высказались по делу отравления Алексея Навального. В МВД заявили, что никакого отравления не было — во всем виноват панкреатит и диеты.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — говорится в сообщении полиции.

«Больше всего от такого уровня вранья офигевает моя жена. Они просто берут и придумывают ее слова», — прокомментировал версию МВД Навальный. Он также отметил: «Я каждый год проходил медицинский чекап и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров».

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости» заявил, что у него есть данные об обсуждении спецслужбами стран НАТО принесения в жертву одного из лидеров российской оппозиции, чтобы «оживить протестное движение».

«В Кремле какое-то обострение сегодня. Забавно, что они в один день выпускают Нарышкина, сообщающего о том, что меня отравили страны НАТО. И МВД с историей о том, что отравления не было. Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету», — отреагировал Навальный.

В МИД России происходящее с Навальным назвали «по-дилетантски срежиссированным спектаклем, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких «правил» в ущерб ее национальному суверенитету, международному праву, да и просто здравому смыслу».

Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Российские власти и медики это отрицают. 

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