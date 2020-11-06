Власти России устроили информационную атаку на Навального

Сразу несколько российских ведомств 6 ноября высказались по делу отравления Алексея Навального. В МВД заявили, что никакого отравления не было — во всем виноват панкреатит и диеты.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — говорится в сообщении полиции.

«Больше всего от такого уровня вранья офигевает моя жена. Они просто берут и придумывают ее слова», — прокомментировал версию МВД Навальный. Он также отметил: «Я каждый год проходил медицинский чекап и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров».

Транспортная полиция два с половиной месяца ведет "доследственную проверку" и вот сегодня разродилась новой сенсацией: якобы Юля Навальная говорила врачам, что состояние Алексея вызвано "диетами". Это ложь и просто абсурд - кто в здравом уме будет объяснять кому диетой?! — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) November 6, 2020

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости» заявил, что у него есть данные об обсуждении спецслужбами стран НАТО принесения в жертву одного из лидеров российской оппозиции, чтобы «оживить протестное движение».

Любопытно смотреть на то, как врёт глава СВР Нарышкин. Аж подергивается, понимая, что ничего, кроме смеха, эти его "секретные данные" не вызывают. Ну и очень грустно видеть во что превратилась российская разведка. Ею руководит просто олух, а любым их данным невозможно верить. pic.twitter.com/D5M6dxZwgV — Alexey Navalny (@navalny) November 6, 2020

«В Кремле какое-то обострение сегодня. Забавно, что они в один день выпускают Нарышкина, сообщающего о том, что меня отравили страны НАТО. И МВД с историей о том, что отравления не было. Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету», — отреагировал Навальный.

В МИД России происходящее с Навальным назвали «по-дилетантски срежиссированным спектаклем, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких «правил» в ущерб ее национальному суверенитету, международному праву, да и просто здравому смыслу».

Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Российские власти и медики это отрицают.

