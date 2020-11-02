СМИ рассказали о возможных соучастниках убийства Немцова

В расследовании впервые опубликованы фото Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают предполагаемым организатором преступления, однако следствие так и не предъявило ему обвинение. Геремеева в свое время даже не допросили: приехавший к его дому следователь объяснил это на суде тем, что ему «никто не открыл дверь».

























Журналисты также нашли социальные сети Руслана Мухудинова, объявленного в международный розыск как организатора покушения на Немцова — последнее фото с очень похожим на него человеком было сделано в 2020 году. «Из списка друзей и знакомых Мухудинова, после изучения их соцсетей можно сделать вывод, что ни один из них не имеет прямых выходов на руководство Чечни или сколько-нибудь влиятельных политиков и бизнесменов. Мухудинов общался со своими сверстниками, которые только начинают делать карьеру в органах власти. Другие фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова старше, влиятельнее, их социальные связи с руководством Чечни прослеживаются гораздо четче. Но следствие предпочло остановиться на версии, что убийство Немцова заказал и организовал именно Мухудинов», — отмечается в расследовании.



Его авторы выяснили также, что следствие установило, но полностью проигнорировало нескольких важных свидетелей и возможных соучастников. Один из них, Абдул Эльмурзаев, мог следить за домом Немцова еще в декабре 2014 года. По данным биллинга, он находился неподалеку от дома и офиса политика в рабочие дни с 12 декабря — дежурства продолжались по восемь часов подряд. В материалах дела нет данных о том, был ли допрошен Эльмурзаев.

Не допросил суд и лейтенанта полиции Асланбека Хатаева, который помогал участникам убийства с арендой квартир в Москве.

«Формально расследование дела об убийстве Бориса Немцова еще не закрыто — в отдельное производство выделено дело в отношении названного организатором Руслана Мухудинова и «иных неустановленных лиц». Но результатов этого расследования до сих пор нет, как и свидетельств того, что оно ведется не только на бумаге», — констатируют авторы расследования.