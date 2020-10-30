В моей смерти прошу винить министерство здравоохранения…

Пока президент Владимир Путин с экранов телевизоров заявляет россиянам, что говорить о второй волне коронавируса в стране не стоит, из разных регионов поступают сообщения о людях, умерших от COVID-19, которые так и не дождались медицинской помощи.

В Чите 64-летняя Ольга Сорокина за несколько дней до смерти записала видео с жалобой на то, что 19 октября заболела коронавирусом и не может дождаться помощи. Медики, которые приезжали, по ее словам, заполняли документы и уезжали. Ее сын обращался в минздрав Забайкалья, где его задержали сотрудники Росгвардии и не допустили к министру. «Если я умру, в этом виновато только министерство здравоохранения с таким халатным отношением к тяжелобольным», — сказала в конце ролика Сорокина.





Ее госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина умерла. Сегодня минздрав Забайкальского края сообщил, что начал служебную проверку.

«Тайга.инфо» рассказывает историю жителя Кузбасса с двусторонней пневмонией и тяжелой инвалидностью, который умер в больнице, а до этого вместе с отцом провел сутки в приемном покое ковидного госпиталя без медицинской помощи.

«Брат был зелено-синего цвета с высочайшей температурой. Он инвалид первой группы, в группе риска на ковид, и течение болезни у таких людей очень стремительное, — рассказывает сестра умершего Анна Ветрова. — Они там (в приемном отделении — прим. NT) просидели до 27 числа утра. Никто к ним не подходил, они сидели и пили парацетамол, который у них был с собой. Все эти сутки они сидели в холле. Мы не могли в это время дозвониться абсолютно никуда».

Позже пациента все же положили в палату и начали оказывать помощь. 29 октября перевели в реанимацию, но спасти его не удалось.

В пресс-службе минздрава Кузбасса говорят, что пока не обладают полной информацией о случившемся. В приемной главврача госпиталя не отвечают на звонки журналистов.

В Перми 69-летний Валерий Гилев с пневмонией ждал госпитализации две недели. Он умер с поражением 80% легких. «Двое суток он пытался вызвать скорую помощь. Диспетчер отвечал, что «бригады находятся у тяжелых пациентов». Чтобы попасть к участковому терапевту, мужчина сидел в очереди с температурой 39 градусов четыре часа. Госпитализации пенсионер добился только спустя две недели с первого звонка в скорую, пригрозив тем, что он «мужик из сюжета «Рифея» (пермский телеканал — прим. NT). 11 октября мужчина умер в реанимации с двусторонней пневмонией и поражением 80% легких», — описывает историю портал 59.ru.

Уже после смерти Валерия Гилева пермский минздрав дал официальный ответ: «Администрацией «ГБ № 6» при анализе амбулаторной карты отклонений от медико-экономических стандартов не выявлено. Случай был разобран на оперативном совещании. Пациента регулярно посещал врач из поликлиники по месту жительства с целью организации дальнейшего лечебного процесса. По информации Пермской станции скорой медицинской помощи, показаний к госпитализации не было выявлено. При первых показаниях пациент был госпитализирован в «ГБ № 6».

По последним данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлено 18 283 новых случая коронавируса. Умерли 355 человек. Всего с начала пандемии заразились 1 599 976 россиян, 27 656 из них не выжили.