В Татарстане полицейские застрелили подростка, забросавшего их отдел коктейлями Молотова

В Татарстане в ночь на 30 октября 16-летний подросток бросил на территорию отдела полиции две бутылки с зажигательной смесью, при задержании ранил сотрудника ножом и был застрелен.

Как рассказали в МВД республики, возгорание на территории служебной парковки заметил полицейский. Он начал тушить огонь, и в этот момент через ограду кто-то бросил еще одну бутылку с зажигательной смесью. Сбежавшего злоумышленника удалось догнать, но молодой человек начал угрожать полицейским ножом.

«На неоднократные требования прекратить противоправные действия он не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом «О полиции», правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте», — говорится в сообщении полиции.

Раненый полицейский госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Baza утверждает, что юноша нападал на полицейских с криком: «Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар». Незадолго до атаки, он опубликовал в интернете некое обращение с «призывами к Джихаду».

Telegram-канал «Военный осведомитель» публикует полицейскую справку, в которой говорится, что подозреваемый выкрикивал фразы «Аллах Акбар, я вас всех убью». Полицейский выпустил в него шесть пуль.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.