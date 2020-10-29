Месть Макрону в день рождения пророка

После нападения молодого мусульманина на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека, Франция объявила высший уровень террористической угрозы. Премьер-министр Жан Кастекс сказал, что этот режим распространяется на территорию всей страны, передает DW. Кастекс назвал преступление «трусливым и варварским актом, который поверг всю страну в траур».

Убивший троих и ранивший еще нескольких человек мужчина кричал во время атаки «Аллах акбар». Его удалось ранить и задержать. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, подозреваемый продолжал выкрикивать «Аллах акбар» даже после задержания.

Через два часа после атаки в Ницце мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на прохожих на улице города Авиньон. Он также кричал «Аллах Акбар» и угрожал прохожим, но был застрелен полицией.

В саудовском городе Джидда местный житель напал на охранника консульства Франции. В руках у нападавшего был острый предмет. Его задержали. В посольстве Франции сообщили, что охранника госпитализировали, его жизнь вне опасности.

«Почерк тот же самый, что убийства отважного учителя Сэмюэля Пати. Довольно! Для Франции пришло время перестать связывать себя законами мирного времени, чтобы вымести исламофашизм с нашей земли!», — написал в Twitter мэр Ниццы, комментируя тройное убийство.

Сэмюэля Пати 16 октября обезглавил выходец из Москвы чеченского присхождения. Ранее учитель показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство «исламистским терактом» и выступил в защиту светских ценностей. Это вызвало протесты в исламском мире. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан отказаться от французских товаров и предложил Макрону «проверить свою психику». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Макрон «становится похож на террориста», «поддерживая провокации, он завуалировано призывает мусульман совершать преступления». А муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции террористом №1 в мире.

В Москве сегодня около двух десятков мусульман вышли к зданию посольства Франции. Они держали в руках листовки и плакаты с лозунгами против Charlie Hebdo. Сотрудники полиции, которые приехали к посольству, никого не задерживали. По словам одного из участников акции, он не может поехать во Францию и высказать Макрону в лицо свое несогласие с его политикой в отношении мусульман и с публикацией карикатур на пророка. Убийство в Ницце он объяснил тем, что некоторые приверженцы ислама не могут сдержать себя, передает «Подъем»: «Человек может не справиться со своей яростью. Это все очень сильно оскорбляет. Больше, чем тебе в лицо сказанное оскорбление. И кто-то не справился сейчас с этим — и вот он теракт».

Может чтобы оппозиционеров не задерживали в Москве им тоже надо скандировать «Аллах Акбар»? Вон какие робкие сразу полицейские становятся pic.twitter.com/giDg1zXmJB — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) October 29, 2020

Мусульмане в ночь на четверг отмечают день рождения пророка Мухаммеда.