В Саудовской Аравии мужчина напал на охранника консульства Франции

В саудовском городе Джидда мужчина атаковал охранника консульства Франции. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на силовые структуры королевства, передает ТАСС. В руках у нападавшего был острый предмет. Он задержан.

Диппредставительство сообщает, что охранника госпитализировали, его жизнь вне опасности. Напал на него местный житель.

Ранее сегодня в Ницце задержали мужчину, убившего ножом трех человек. А в Авиньоне полиция застрелила человека, который угрожал ножом прохожим. Обв во время нападений кричали «Аллах Акбар».

16 октября во Франции был обезглавлен школьный учитель. Его убили после того, как он показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные ранее журналом Charlie Hebdo. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство «исламистским терактом» и выступил в защиту светских ценностей. Это вызвало протесты в исламсом мире. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан отказаться от французских товаров и предложил Макрону «проверить свою психику». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Макрон «становится похож на террориста», «поддерживая провокации, он завуалировано призывает мусульман совершать преступления». А муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции террористом №1 в мире.