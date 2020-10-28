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#Эпидемия

Ситуация продолжает осложняться

28.10.2020

В некоторых регионах России запасов лекарств для борьбы с COVID-19 хватит менее чем на две недели. «Ситуация продолжает осложняться», — признала вице-премьер Татьяна Голикова

В отдельных регионах России запасов лекарств для борьбы с COVID-19 и средств защиты для медиков хватит не более, чем на две недели, и даже меньше, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством. По ее словам, в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости, передает «Интерфакс». В 19 субъектах ситуация стабилизировалась, но «на высоких уровнях фиксации заболевания». 

«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», — сообщила Голикова. 

Владимир Путин поручил ей направить в регионы, где есть проблемы с оказанием помощи больным коронавирусом, соответствующие комиссии. Президент заметил, что не называет эти территории, «но мы знаем, где ситуация складывается тревожно, прямо скажем». 

Накануне в Омске две кареты скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава, так как их отказались принимать в больницах из-за отсутствия мест. В регионе начато расследование. 

Ранее врачи Кургана заявили об «огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса» в регионе и попросили президента прислать военных медиков, а также комиссию, «чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии». 

В Ростове 13 пациентов городской больницы умерли, по данным СМИ, из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. После этого должностей лишились министр здравоохранения области и начальник управления здравоохранения Ростова. 

Путин сегодня поручил выделить регионам страны 10 млрд руб.: «Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование». По его словам, также призвал правительство обеспечивать бесплатными лекарствами нуждающихся в амбулаторном лечении. 

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