В отдельных регионах России запасов лекарств для борьбы с COVID-19 и средств защиты для медиков хватит не более, чем на две недели, и даже меньше, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством. По ее словам, в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости, передает «Интерфакс». В 19 субъектах ситуация стабилизировалась, но «на высоких уровнях фиксации заболевания».

«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», — сообщила Голикова.

Владимир Путин поручил ей направить в регионы, где есть проблемы с оказанием помощи больным коронавирусом, соответствующие комиссии. Президент заметил, что не называет эти территории, «но мы знаем, где ситуация складывается тревожно, прямо скажем».

Накануне в Омске две кареты скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава, так как их отказались принимать в больницах из-за отсутствия мест. В регионе начато расследование.

Нижегородский СК начал проверку смерти 60-летнего пациента с пневмонией. Он умер после того, как 4 часа пролежал на полу больницы. Главврач сообщил, что мужчину не разместили в больнице, так как «он находился в группе риска заражения COVID-19».https://t.co/eu2inpAkul pic.twitter.com/Y3uCvT1f9Q — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 28, 2020

Ранее врачи Кургана заявили об «огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса» в регионе и попросили президента прислать военных медиков, а также комиссию, «чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии».

Продолжаем побеждать коронавирус эффективнее, чем во всем остальном мире. Сегодня победа выглядит так. В Новосибирской области в ковидном госпитале не хватает коек, дополнительные поставили на лестничной клетке pic.twitter.com/FyY8LpVcOj — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) October 27, 2020

В Ростове 13 пациентов городской больницы умерли, по данным СМИ, из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. После этого должностей лишились министр здравоохранения области и начальник управления здравоохранения Ростова.

Путин сегодня поручил выделить регионам страны 10 млрд руб.: «Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование». По его словам, также призвал правительство обеспечивать бесплатными лекарствами нуждающихся в амбулаторном лечении.