Главное в политике за 26 октября

ГЛАВНОЕ

• Светлана Тихановская положительно оценила первый день общенациональной забастовки в Белоруссии: «Забастовка началась очень активно <…> там и медики, и Парк высоких технологий, и студенты, и даже школьники, учащиеся гимназий. Также присоединились частные бизнесы, малые, средние предприятия. Это невероятный уровень солидарности».

• Около 200 человек задержали силовики 26 октября после начала забастовок и демонстраций, подсчитал правозащитный центр «Весна».

• Вопреки сообщениям СМИ и telegram-каналов власти Белоруссии заявили, что промышленные предприятия работают в штатном режиме. Позже министр промышленности Петр Пархомчик признал наличие определенных волнений: «Собираются 10, 15, 20 человек, делаются специальные фотографии и сбрасываются в сеть, чтобы сказать, что завод не работает, протестует, не выполняет свои обязательства».

• О старте общенациональной забастовки Тихановская заявила после действий силовиков, которые 25 октября применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты — воскресная акция в Минске стала самой многочисленной за последний месяц, в ней участвовали не менее 100 тыс. человек.

• «Кремль в растерянности. Там считали, что небольшой политический кризис режима Лукашенко, — это идеальное средство поглощения Беларуси. Но теперь оказывается, что ресурсы Кремля очень ограничены: слишком явное вмешательство немедленно создает антироссийскую консолидацию, в которой участвуют даже лояльные Лукашенко контингенты», — отмечает политолог Кирилл Рогов.

ЭПИДЕМИЯ

• Об «огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса» в Кургане заявили местные медики — они просят Владимира Путина прислать военных медиков и «комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад».

• Сокращение уровня доходов за время пандемии отметили 55% врачей, показал опрос RNC Pharma и портала «Медвестник» — еще весной Путин пообещал ежемесячные надбавки всем медикам, работающим с зараженными COVID-19.

• 91 депутат Госдумы болеет либо уже переболел коронавирусом, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 38 депутатов госпитализированы.

ВОЙНА

• Баку и Ереван через несколько минут после начала перемирия сорвали его — соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе было достигнуто при посредничестве США.

РОССИЯ И МИР

• Путин предложил НАТО мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе — он согласился не разворачивать в европейской части России ракеты 9М729, которые в США называли нарушающими Договор о ликвидации РСМД.

• Россия представляет наибольшую угрозу для США, а Китай является основным конкурентом Америки, считает кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден.