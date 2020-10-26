Баку и Ереван сорвали третье соглашение о перемирии

Главы МИД Армении и Азербайджана пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.

«США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха», — сообщили в госдепартаменте США.

«Как и было согласовано в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 08:00 будет соблюдать полный режим прекращения огня», — обещал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Но через несколько минут после начала перемиря стороны обвинили друг друга в его нарушении. «В 08:05 вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района», — сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила позже, что артиллерия ВС Азербайджана в 08:45 обстреляла армянские позиции на северно-восточном направлении в зоне конфликта.

Это уже третье соглашение о прекращении огня, которое было сорвано за последние недели.