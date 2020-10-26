В Белоруссии настал срок общенациональной забастовки

Акция 25 октября в Минске стала самой многочисленной за последний месяц — в ней участвовали не менее 100 тысяч человек. Уже утром на улицы выехала спецтехника, центральные площади оцепили силовики. Около полудня закрыли 12 станций метро, отключили мобильный интернет, пишет TUT.BY.

Когда акция близилась к завершению, на Орловской улице прогремели многочисленные взрывы светошумовых гранат. Как заявил начальник минской милиции Иван Кубраков, в Минск съехались «более агрессивные и активные протестующие», их целью было занять «проспект Независимости со всеми его площадями». По его словам, демонстранты забрасывали камнями сотрудников милиции и напали на здание Центрального РУВД. В ответ силовики приняли «меры по пресечению противоправных действий» — спецсредства и физическую силу. Всего в Минске, по словам Кубракова, были задержаны более 120 человек. Двое милиционеров пострадали.





Правозащитный центр «Весна» сообщает о 290 задержанным по всей стране.



Светлана Тихановская, объявившая ранее ультиматум Александру Лукашенко с требованием уйти с поста и прекратить преследование оппозиции, по итогам воскресной акции заявила о начале общенациональной забастовки.

«Режим снова показал, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть, — сказала Тихановская. — Поэтому 26 октября начнется общенациональная забастовка».