Нанокапсула для Навального

Разработки отравляющих веществ семейства «Новичок» продолжаются под руководством выходцев из военных научных институтов, занимавшихся этим в советское время. Ведущую роль в этих разработках играет расположенный в Москве научный центр «Сигнал», формально занимающийся экспортным контролем, говорится в расследовании.

Уничтожение химоружия контролировало Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО), которое относится к войсковой части 70855, расположенной в комплексе зданий с общим адресом Нагатинская улица, 16А. По тому же адресу располагается и научный центр «Сигнал», пишет The Insider. У центра есть разрешения на проведение экспертизы различных товаров, в том числе, в списке значится продукция и связанные с ней технологии, охватываемые Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия.

Другая ключевая организация — Испытательный институт военной медицины в Санкт-Петербурге. Его руководитель Сергей Чепур неоднократно контактировал как с директором и учеными «Сигнала», так и с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Так в расследовании утверждается, что 27 февраля 2018 года сотрудники ГРУ собрались на совещание в штаб-квартире на Хорошевском шоссе, среди них были Мишкин, Чепига и Сергеев, которые отправятся в Британию, чтобы отравить Скрипаля и его дочь «Новичком». В совещании принял участие и Сергей Чепур. Его главная специализация — токсикология, причем одна из его профильных тем — именно отравление антихолистеразными ядами, к классу которых относится и «Новичок».

Чепур нередко созванивается с директором НЦ «Сигнал» Артуром Жировым. Незадолго до отравления Скрипалей Чепур созванивался и с заместителем Жирова, специалистом по ингибиторам холинэстеразы Андреем Антохиным.

Директор «Сигнала» Артур Жиров, часто общающийся с Чепуром, пришел в «Сигнал» из 27-го научного центра Минобороны вместе с рядом коллег, в том числе Виктором Таранченко и Андреем Антохиным, специализирующимися на ингибиторах холинэстеразы. Таранченко также регулярно общается с Чепуром напрямую.

Нанокапсулы

Помимо специалистов по «Новичку», в «Сигнале» есть и эксперты в области наноинкапсуляции — Георгий Назаров и Сергей Галан, также выходцы из 27 НЦ Минобороны. Наноинкапсуляция — это технология упаковывания наночастиц вещества в оболочку из другого вещества. Сегодня наноинкаспуляция уже нашла применение в медицине, индустрии косметики, строительстве, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. «Судя по всему, теперь дело дошло и до внесудебных казней: наноинкапсулирование «Новичка» может сделать более эффективным, а также позволит упростить применение «Новичка» вместе с маскирующим веществом», — говорится в расследовании. Теоретически наноинкапсуляция могла бы также отложить начало действия «Новичка». Эти факторы проявились при отравлении Алексея Навального, отмечает радио «Свобода».

Таким образом, несмотря на то, что формально программа производства и исследования химоружия формально закрыта, де-факто она продолжается в целом ряде институтов. Причем, что особо цинично, разработка происходит в том же комплексе зданий, где находятся организации, призванные гарантировать полное уничтожение химоружия, заключают расследователи.