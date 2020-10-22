Белорусской оппозиции присудили премию Сахарова

Европарламент объявил победителя ежегодной премии «За свободу мысли» имени Сахарова. Им стала демократическая Белоруссии в лице:
• Инициативы смелых женщин – Светланы Тихановской, Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, музыканта и политического деятеля Марии Колесниковой, политических деятелей Ольги Ковальковой и Вероники Цепкало;
• Координационного Совета;
• Политических деятелей и представителей гражданского общества: видеоблогера Сергея Тихановского, основателя белорусского правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого; лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского, основателя telegram-канала NEXTA Степана Путило, политического деятеля Николая Статкевича.
«Демократическая оппозиция в Беларуси борется за демократию, мобилизуя общество на мирные массовые протесты. Они начались в августе 2020 года после широко распространненых нарушениях на выборах. Режим Лукашенко ответил беспрецедентным уровнем насилия и репрессий, но белорусское общество не сдавалось и продолжало протестовать даже после того, как многие лидеры оппозиции были заключены в тюрьму или высланы из страны», — говорится в заявлении парламента.
Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.
В штабе Светланы Тихановской отметили, что «эта награда принадлежит всем белорусам, которые продолжают общую мирную борьбу» и поблагодарили Европарламент за такое признание.