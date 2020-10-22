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#Белоруссия

Белорусской оппозиции присудили премию Сахарова

22.10.2020

Премия Сахарова за 2020 год в области прав человека присуждена белорусской оппозиции, объявили на пленарном заседании Европейского парламента

Европарламент объявил победителя ежегодной премии «За свободу мысли» имени Сахарова. Им стала демократическая Белоруссии в лице:

• Инициативы смелых женщин – Светланы Тихановской, Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, музыканта и политического деятеля Марии Колесниковой, политических деятелей Ольги Ковальковой и Вероники Цепкало;

• Координационного Совета;

• Политических деятелей и представителей гражданского общества: видеоблогера Сергея Тихановского, основателя белорусского правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого; лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского, основателя telegram-канала NEXTA Степана Путило, политического деятеля Николая Статкевича.

«Демократическая оппозиция в Беларуси борется за демократию, мобилизуя общество на мирные массовые протесты. Они начались в августе 2020 года после широко распространненых нарушениях на выборах. Режим Лукашенко ответил беспрецедентным уровнем насилия и репрессий, но белорусское общество не сдавалось и продолжало протестовать даже после того, как многие лидеры оппозиции были заключены в тюрьму или высланы из страны», — говорится в заявлении парламента.

Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.

В штабе Светланы Тихановской отметили, что «эта награда принадлежит всем белорусам, которые продолжают общую мирную борьбу» и поблагодарили Европарламент за такое признание.

Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, советского правозащитника и физика, присуждается ежегодно с 1988 года за вклад в борьбу за отстаивание прав человека, развитие демократии и верховенства закона. Размер награды составляет 50 тысяч евро.

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