Госдума одобрила законопроект о Конституционном суде

Одобрив закон о Конституционном суде, депутаты приняли ряд резонансных поправок. Так, после окончательного утверждения законопроекта председателя Конституционного суда и его заместителя смогут избирать не только из числа судей КС.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов, комментируя поправку, отмечал, что такой подход приведет к тому, что «Конституционный суд может возглавлять человек, который не только сведущ в праве, но имеющий политический опыт». Некоторые эксперты говорили, что возглавить суд может Дмитрий Медведев.

Также депутаты одобрили поправку, запрещающую судьям Конституционного суда критиковать решения КС и публиковать особое мнение. На заседании парламента депутат Юрий Синельщиков от КПРФ отметил, что «в последнее время судьи и так стали редко пользоваться правом на особое мнение», а принятие поправки — «это грубое нарушение принципа гласности», передает Znak.com.

Председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников, отстаивая инициативу, заявил, что «при подготовке решения [судьями КС] все советуются, приводится вся аргументация, и юридическая и не юридическая». «Может ли судья особое мнение [высказывать]? Да, конечно, может. В данном случае он его высказывает, отписывает, как говорят судьи, оно прикладывается к документам, которые посвящены данному делу», — заявил Крашенинников. По его словам, смысл поправки в том, чтобы «избежать политизации конституционного процесса».

Особые мнения для конституционных судей важны, потому что это элемент дискуссии, считает доктор юридических наук, профессор Елена Лукьянова. И они должны быть публичны: «Бывает по три-четыре особых мнения — когда судьи обсуждают мотивировочную часть решения, где объясняется, почему суд пришел к тому или иному выводу. Для этого и важен публичный диалог. Отечественные юристы еще 100 лет назад писали, что в России нет дискуссии о суде — и вот мы снова вернулись к тому же самому».