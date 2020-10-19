Демонтаж памяти

С дома № 23 на улице Рубинштейна в Петербурге демонтировали таблички с именами репрессированных. «Сняли все 15 памятных знаков «Последнего адреса». Снял ЖЭК, т.е, управляющая компания — его сотрудники выкрутили шурупы, потом зашпаклевали отверстия и закрасили следы... Но сделали они это отнюдь не по собственной инициативе — как я выяснила, на ЖЭК в течение нескольких месяцев давила группа жильцов этого дома, требуя снять знаки», — написала в Facebook журналист Наталья Шкуренок.

По ее словам, до недавнего времени знаки висели, благодаря позиции бывшего председателя совета жильцов дома — «эта энергичная дама согласовывала установку и держала оборону от оголтелых поборников чистых стен.... Но недавно она переехала, и шлюзы открылись...»

«Некоторое время назад, как нам сообщили, среди жильцов появились три человека, которые не смогли смириться с существованием табличек, — рассказал «Фонтанке» основатель проекта «Последний адрес» Сергей Пахоменко. — Они начали «бомбить» управляющую компанию письмами и заявлениями, что жить не могут, как им отвратительны эти таблички, и требовали их снять. К слову, управляющая компания долго пыталась им объяснить, что есть согласование, что таблички никому не мешают и не портят архитектурный облик».

По словам Пархоменко, все таблички, установленные в рамках проекта в разных городах России, — их число уже превысило тысячу штук — устанавливаются только после получения согласия жителей, и письменное согласие владельцев помещений дома № 23 на улице Рубинштейна у фонда «Последний адрес» есть.

В настоящее время демонтированные таблички хранятся у управляющей компании.

«Последний адрес» – это широкая общественная инициатива, имеющая своей целью увековечение памяти жертва политических репрессий. Результатом ее становится размещение множества персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв репрессий.