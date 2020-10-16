Открытое заявление семьи Ирины Славиной

Журналистам, друзьям, обществу.

Мы, муж и дети Ирины Мурахтаевой (Славиной), в связи с сложившейся ситуацией, хотим заявить следующее:

1. Мы оцениваем самосожжение Ирины Славиной не столько как акт отчаяния, а как шаг, нацеленный на то, чтобы пробудить общество и привлечь внимание к той несправедливости, что происходит сегодня в нашей стране.

2. Ирина Славина была человеком честным, искренним и принципиальным. Она по-настоящему ценила и любила жизнь, глубоко сопереживала страданиям других людей и не готова была принимать несправедливость.

3. Семья оценивает преследование, которому Ирина Славина подвергалась на протяжении всех последних лет со стороны власти и силовиков как системное давление на нее как на журналиста и человека. Очевидно, что абсурдные обвинения, постоянные суды, штрафы и обыски в отношении Ирины координировались властью, и при этом были ответом на её независимую и профессиональную позицию как журналиста и гражданина. Власть противопоставила Ирине грязь в подконтрольных пабликах и штрафы в судах. И то, и другое продолжилось и после ее гибели.

4. Мы считаем, что непосредственную ответственность за то, что произошло, несут лица, организовавшие и осуществлявшие давление на Ирину. Семья будет добиваться привлечения к ответственности виновных и предпринимает все необходимые шаги в юридической плоскости. Все, организовавшие неправосудное преследование журналистки, в разной степени сподвигли её к тому трагическому шагу, на который она решилась. Семья понимает, что, если сейчас не будет дана правильная оценка происходившему, ситуация в городе и в стране не сдвинется с мёртвой точки.

5. Любые манипуляции с общественным мнением, различные информационные вбросы о состоянии Ирины Славиной, действия властей с мемориалом на месте гибели журналистки, являются неприемлемыми. Мы расцениваем их как продолжение карательной политики властей. Они являются попыткой предать имя Ирины забвению и замолчать вопросы, поставленные журналисткой ценой собственной жизни.

6. Мы выражаем глубокую благодарность друзьям, знакомым и обществу: всем тем, кто помогал Ирине при жизни, и всем тем, кто был с нами последние две недели. Мы видим вашу реакцию и ощущаем вашу поддержку. Каждый ваш шаг, пост, репортаж со словами поддержки невозможно переоценить. В это сложное и трагичное для нас время мы ощущаем себя вместе с вами.

7. Относительно судьбы KozaPress семья заявляет, что издание однозначно будет существовать. Над проектом в данный момент уже работает Маргарита Мурахтаева, дочь Ирины Славиной и одновременно студентка филологического факультета. Обязанности главного редактора издания исполняет Ирина Еникеева. Ирина - друг семьи и имеет большой опыт в медиа-сфере. Мы будем предпринимать все необходимые действия, чтобы «Коза» соответствовала тем высоким профессиональным и этическим стандартам, заданным Ириной Славиной.

16 октября 2020 года.

Алексей, Вячеслав и Маргарита Мурахтаевы

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