ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет инсайдерской торговли

Центробанк проверит сорвавшуюся сделку по покупке «Яндексом» банка «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях отметил, что ЦБ проводит предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли.

Ранее сегодня стало известно, что готовившаяся сделка «Яндекса» и TCS Group разорвана. О ней компании объявили еще в сентябре, сообщив, что предварительно договорились о продаже банка «Яндексу» за $5,5 млрд.