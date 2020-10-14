Кого ЕС обвинил в отравлении Навального

Евросоюз из-за отравления Алексея Навального введет санкции против первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников. Кроме того Европейский союз наложит санкции на научно-исследовательский институт органической химии и технологий, где, по мнению западных спецслужб, было разработано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое использовалось для отравления Навального.

«Считается, что лица, которым грозит замораживание активов и запрет на поездки в Европейский союз, непосредственно знали об отравлении или участвовали в планировании, заявили три высокопоставленных европейских чиновника, выступая на условиях анонимности. Некоторые из тех, кому грозит наказание, являются членами узкого круга элит, которые годами окружали президента России Владимира Путина», — отмечает NYT.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что в ЕС согласовали санкции по делу. Официально публикация списка в журнале ЕС ожидается в четверг.

Сам Навальный в интервью еженедельнику Der Spiegel Алексей говорил, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что политик был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. 23 сентября политика выписали из клиники, сейчас он проходит курс реабилитации в Германии.