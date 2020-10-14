Борис Вишневский: Путин начал реализовывать свои поправки

Дружное принятие 13 октября в первом чтении президентских законопроектов - о правительстве, прокуратуре и Конституционном суде, - не вызвало практически никакого интереса (кроме дежурных сюжетов на Кремль-ТВ).

А зря: именно сейчас Путин начал реализовывать свои поправки к Конституции.

Не те, бессмысленно-декларативные, которые служили дымовой завесой, а действительно для него важные.

Резко усиливающие его власть, которую он, конечно же, отдавать не собирается. Еще больше укрепляющие самодержавие.

И об этих поправках и их смысле стоит напомнить.

Сперва - закон о правительстве.

"Расширяются права парламента!", - радостно сообщается на сайте Госдумы.

Сказки для наивных.

Госдума, как и раньше, утверждает премьера только по представлению президента. И она может, как и раньше, быть распущена, если дважды не утвердит президентского кандидата.

Госдума получает право по представлению премьера утверждать вице—премьеров и министров? Но президент в любой момент может отправить их всех и любого по отдельности в отставку, не получая на это согласия парламента.

Ключевых министров - обороны, иностранных дел, внутренних дел, юстиции, глав МЧС, ФСБ, СВР, - Дума вообще не утверждает: их самостоятельно назначает президент. Проведя ничего не значащие «консультации» с Советом Федерации, который полностью от него зависим.

Госдума, как и раньше, не может отправить правительство в отставку, не рискуя роспуском. Она может выразить ему недоверие (причем, только всему правительству, а не отдельному вице—премьеру или министру) — но полностью сохраняется прежний механизм, когда президент вправе выбирать между отставкой правительства и роспуском Госдумы. И понятно, что он выберет в кризисной ситуации.

Это не «расширение полномочий парламента», а все то же, вечно техническое правительство, полностью подконтрольное президенту.

Изменения в законе о Конституционном суде примечательны.

Во-первых, сокращение состава с 19 до 11 судей. Чтобы легче было управлять.

Во-вторых, любого судью КС президент сможет предложить уволить. Увольнять будет послушный Совет Федерации (куда никто не попадает без предварительного кивка головой из президентской администрации), так что над любым судьей будет всегда висеть этот дамоклов меч. На случай, если вдруг захочется признать что-нибудь подписанное президентом неконституционным.

В-третьих, теперь президент сможет эффективно тормозить законодательный процесс, прося проверить на конституционность закон, который он обязан подписать. Как будут относиться к его просьбам - смотри предыдущий абзац.

В-четвертых, КС получает право решать, надо ли исполнять "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, предположительно противоречащем Конституции РФ", и "решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации".

Понятно, что если в Кремле не захотят исполнять решения ЕСПЧ или других международных судов или арбитража, то КС тут же найдет основания для этого. Это значит, что граждане России, скорее всего, не смогут восстановить свои нарушенные чиновниками права через ЕСПЧ. При том, что подписывая Европейскую конвенцию по правам человека, Россия обязалась исполнять решения ЕСПЧ без каких-либо отговорок.

Наконец, изменения в закон о прокуратуре: Генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов Федерации и приравненные к ним будут назначаться на должность президентом после консультаций с Советом Федерации, а освобождаться от должности — президентом. Ранее региональные прокуроры назначались Генеральным прокурором по согласованию с регионами. Теперь регионы лишаются этого права: полная "вертикаль". Будет ли прокурор, полностью зависящий от президента, и считающий его своим начальником, всегда настаивать на соблюдении прав гражданина, которые нарушило государство - вопрос риторический.

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