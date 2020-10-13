«Медиазона» подсчитала количество пострадавших от рук силовиков в Минске

Каждый третий пострадавший от силовиков, получил травмы средней тяжести и увечья. Больше 600 человек были избиты не во время митингов, а после задержания в отделах милиции и в изоляторе на Окрестина, говорится в исследовании «Медиазоны». По данным издания, которые журналисты получили от источника в Следственном комитете, произошли три случая сексуального насилия, один из изнасилованных — несовершеннолетний.

Больше всего на митингах пострадали молодые мужчины. Средний возраст раненого — 31 год. Самые тяжелые травмы — от спецсредств: резиновых пуль и светошумовых гранат. Среди пострадавших — 24 несовершеннолетних. Среди полученных подростками травм есть сотрясения мозга, ушибы и гематомы. 17-летнего Тимура М. избили до состояния, после которого его пришлось вводить в медикаментозную кому. Женщин среди пострадавших 57. Самой старшей из них 72 года: 12 августа силовики сломали ей кисть. «Медиазона» отмечает, что до сих пор не известно ни об одном уголовном деле, возбужденном из-за действий силовиков. Прокуратура Минска отказалась сообщить, расследуются ли пытки в изоляторе на Окрестина: сведения об этом назвали «служебной информацией». 11 октября замминистра МВД заявил, что милиция готова применять боевое оружие против демонстрантов.