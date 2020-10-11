Пока прогрессивная общественность задавалась вопросом, на который нет ответа: «Повторится ли белорусский сценарий в России в 2024 году?», этот самый сценарий пришел в Хабаровск. На 92-й день протестов в атаку, наконец, пошел российский ОМОН – в подражание белорусскому. Хорошо подготовленная, продуманная акция. Едва ли в режиме тестирования. Тумблер с кнопки on hold передвинут на «полный вперед!»



Хабаровск надоел его новому губернатору Дегтяреву, хоть и однопартийцу Фургала, но не «народному». Хабаровск надоел Кремлю, хотя дальневосточная политическая инфекция и не перекинулась на другие регионы, а осталась в пределах города. Правда, у Фургала появился общенациональный рейтинг, маленький, но неприятный. Пришло время сделать так, чтобы о нем раз и навсегда забыли. Мало нам воспоминаний общественного мнения о Грудинине.

"Кремль проглядел революцию достоинства: униженные украденным выбором люди требовали восстановления конституционных прав. Кремль это упорно отказывается понимать. А все непонятное надо просто задавить. Вон – у Лукашенко же получилось"



Внимание общества рассеяно и отвлечено текущими проблемами: пандемия, карабахская война, выборы в США. Хабаровск превратился в нечто рутинное, ну, выходят люди и выходят, толку от этого никакого – значит, созрели условия для того, чтобы применить насилие. Правило 92-го дня. Общественное мнение – среднее по стране – этого даже не заметит. Или отвернется, зевая. Как не было оно впечатлено отравлением Алексея Навального, избиением Егора Жукова, самосожжением Ирины Славиной.



Кремль так и не понял, что, собственно, произошло в Хабаровске, а потому и держал ситуацию на паузе, не разгоняя вроде бы социально близких граждан, столь не похожих на московских хипстерообразных протестующих, для которых заранее заготовлены дубинки, автозаки и суды.

Дальневосточный протест, превративший обывателей в граждан, представителей гражданского общества, был непонятен так же, как и типологически родственный ему белорусский протест. Это же не политическая оппозиция, а какие-то непонятные люди, без лидеров и организации. Им не хватает ЛДПР, так мы пошлем из Москвы клоуна из этой партии. Ах, не в партии дело? Тогда в чем?

Кремль проглядел революцию достоинства: униженные украденным выбором люди требовали восстановления конституционных прав. Им не нужна власть – гражданское общество не про это. Им нужны права. Кремль это упорно отказывается понимать. А все непонятное надо просто задавить. Вон – у Лукашенко же получилось. Что будет дальше в Хабаровске – пытки и избиения по белорусскому образцу?

Гражданская война, объявленная властью обществу, всерьез началась на 92-й день. Но теперь это не просто гражданское общество, теперь так выглядит политическая оппозиция: каждый гражданин – и есть организатор и лидер протеста. Никто другой, только сама власть предельно политизировала деполитизированных людей. Превратила их из недоброжелателей Москвы во врагов Путина. Из людей, не задумывавшихся об устройстве страны, в сознательных граждан, четко понимающих природу авторитарной власти. Понимающих и то, что их регион и их страна не равны этой власти и этому государству.



Не спрашивай – повторится ли в России белорусский сценарий. Спрашивай: повторится ли хабаровский? В том или ином виде.

С поведением властей все понятно: больше давления, больше жестокостей. Меньше раздумий по поводу того, не плодит ли власть раздраженных оппозиционеров. По-научному говоря, это прекращение действия информационной автократии (термин Сергея Гуриева и Даниэла Трейсмана), когда акты насилия в массовом порядке не нужны, достаточно тонкой работы с информацией и пропагандой. Как выражается профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин – это переход от манипулятивной автократии к силовой.

На самом деле он уже давно состоялся. Сам информационный кремлевский грязный поток – это тоже насилие. Насилие над мозгами и душами. Информационный ОМОН, пропагандистская Росгвардия, словесный «Новичок».

А там, где невозможно ничего толком сказать и обвинить ЦРУ с Госдепом, будет действовать правило 92-го дня.