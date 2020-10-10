Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

Азербайджан и Армения на переговорах в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, перемирие объявлено «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших». Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Кроме Ереван при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ «на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования», сообщил глава МИД России.

Переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России длились более десяти часов. К прекращению огня в гуманитарных целях и переговорам в Москве стороны ранее призвал президент России Владимир Путин.