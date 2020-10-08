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Нобелевскую премию по литературе присудили американке Луизе Глюк

08.10.2020

Лауреатом нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».



Официального списка номинантов Шведская академия не публикует, но среди фаворитов называли также японского писателя Харуки Мураками, автора цикла «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, российскую писательницу Людмилу Улицкую, вест-индийскую романистку Джамайку Кинкейд и венгерского автора Петера Надаша, отмечает Русская служба «Би-би-си».

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, живет в Кембридже. Она профессор английского языка в Йельском университете. Как поэтесса Глюк дебютировала в 1968 году и вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. Она получила несколько престижных наград, среди которых Пулитцеровская премия (1993 г.) и Национальная книжная премия (2014 г.). Всего она опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов поэтических эссе. 

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