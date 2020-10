Нобелевскую премию по литературе присудили американке Луизе Глюк

Лауреатом нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

The American poet Louise Glück – awarded this year’s #NobelPrize in Literature – was born 1943 in New York and lives in Cambridge, Massachusetts. Apart from her writing she is a professor of English at Yale University, New Haven, Connecticut.



