Нобелевскую премию по литературе присудили американке Луизе Глюк

Лауреатом нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

The American poet Louise Glück – awarded this year’s #NobelPrize in Literature – was born 1943 in New York and lives in Cambridge, Massachusetts. Apart from her writing she is a professor of English at Yale University, New Haven, Connecticut.



Learn more: https://t.co/P3I8RhCeKh — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Официального списка номинантов Шведская академия не публикует, но среди фаворитов называли также японского писателя Харуки Мураками, автора цикла «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, российскую писательницу Людмилу Улицкую, вест-индийскую романистку Джамайку Кинкейд и венгерского автора Петера Надаша, отмечает Русская служба «Би-би-си».

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, живет в Кембридже. Она профессор английского языка в Йельском университете. Как поэтесса Глюк дебютировала в 1968 году и вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. Она получила несколько престижных наград, среди которых Пулитцеровская премия (1993 г.) и Национальная книжная премия (2014 г.). Всего она опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов поэтических эссе.