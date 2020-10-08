40 километров яда

Ученые Дальневосточного федерального университета облетели прибрежные акватории Камчатки от севера Халактырского пляжа до бухты Лиственничная. С борта вертолета они провели аэросъемку полосы загрязнения веществом неизвестного происхождения. Предположительно именно оно могло привести к массовой гибели гидробионтов.

«При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка. Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 метров от берега. Она имеет четкие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении», — говорится в сообщении вуза.

Заведующим лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников отмечает, что если ранее предполагалось, что полоса заражения ограничивается Халактырским пляжем, то нынешний облет показал, что она, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении: «Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды».

Активисты российского отделения Greenpeace после обследования прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке говорят, что экологическая катастрофа может негативно сказаться на популяции редких птиц. Они обследовали бухты Вилючинскую, Спасения, Безымянную, Большую Лагерную, Шлюпочную и другие территории полуострова. Команда зафиксировала в океане несколько пятен желтоватой пены неизвестного происхождения. Такая же пена была в местах массовой гибели морских животных на Халактырском пляже.

«Берег бухты Вилючинской — это территория объекта всемирного наследия «Вулканы Камчатки». Именно на этом участке гнездятся редкие птицы, в частности белоплечий орлан, занесенный в международную и российскую красные книги. В Вилючинской бухте гнездится до 40% популяции орлана, обитающей в природном парке. Эти птицы питаются в основном крупной рыбой, поэтому загрязнение океана может привести к их гибели. Или заставит их покинуть гнезда. Потеря белоплечих орланов отразится на универсальной ценности объекта ЮНЕСКО», — предупреждают экологи.

Пятно загрязнения продолжает двигаться на юг, подтверждают в Greenpeace выводы ученых ДВФУ, а значит оно может затронуть и остальную территорию Южно-Камчатского природного парка и Южно-Камчатского федерального заказника, также включенного в список мирового наследия.

Об изменении цвета воды и запаха в акватории Авачинского залива в конце сентября сообщили серферы. Они жаловались на проблемы со зрением, першение в горле, ухудшение самочувствия. Сотрудники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии говорили, что в Авачинском заливе погибли 90% донных организмов.

7 октября СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов и о загрязнении морской среды.

Причины загрязнения воды так и не установлены. Власти рассматривают несколько версий, среди которых техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Губернатор Камчатки наиболее очевидным источником называл Козельский полигон ядохимикатов.