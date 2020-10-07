Россия объявила Тихановскую в розыск

Российские власти объявили Светлану Тихановскую в международный розыск, следует из базы данных МВД. В карточке говорится, что ее разыскивают по статье Уголовного кодекса, но по какой именно не указано.

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

На вопрос, объявлена ли Тихановская в розыск на территории Белоруссии, официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова ответила TUT.BY: «Пока у меня нет информации, которую я могла бы вам сообщить».



Тихановская находится в Европе, накануне она встречалась там с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а 29 сентября с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Политик еще не в курсе, что ее объявили в розыск в России. «Нам об этом ничего неизвестно», — сказала «Открытым медиа» пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.