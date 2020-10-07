Нобелевскую премию по химии присудили за развитие метода редактирования генома

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна за развитие метода редактирования генома.

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The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

Шарпантье и Дудна в 2012 году открыли один из инструментов генной технологии: так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9. С помощью этой технологии ученые могут с высокой точностью изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов. Она оказала огромное влияние на науки о жизни, вносит вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных заболеваний, говорят в Нобелевском комитете.