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Нобелевскую премию по химии присудили за развитие метода редактирования генома

07.10.2020

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна за развитие метода редактирования генома.



Шарпантье и Дудна в 2012 году открыли один из инструментов генной технологии: так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9. С помощью этой технологии ученые могут с высокой точностью изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов. Она оказала огромное влияние на науки о жизни, вносит вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных заболеваний, говорят в Нобелевском комитете.

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