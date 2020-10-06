Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов

Центризбирком Киргизии принял решение признать итоги выборов парламента, прошедших 4 октября, недействительными. Информацию подтвердила член ЦИК Гульнара Джурабаева, передает 24.kg.

По ее словам, избирком также рассматривал вопрос о самороспуске. «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий».

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Большинство голосов получили провластная партия «Биримдик» и партия «Мекеним Кыргызстан». Оппозиция вышла на акции протеста в Бишкеке, Таласе и Нарыне, требуя отмены результатов выборов. В Бишкеке полиция для разгона митингующих применила светошумовые гранаты и газ. Несмотря на это протестующим удалось захватить здания Госкомитета нацбезопасности, Белый дом и мэрию Бишкека. Из мест заключения они освободили бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова. Также освобождены бывшие депутаты Равшан Жээнбеков и Садыр Жапаров. В результате столкновений пострадали почти 600 человек.