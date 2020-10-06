Президент Киргизии допустил отмену итогов парламентских выборов

После выступлений оппозиции, которые переросли в беспорядки, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о возможности проведения повторных парламентских выборов. «Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов», — говорится в заявлении главы государства.

Он отметил, что ночью «некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть»: «Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина».

Жээнбеков призвал лидеров оппозиционных партий успокоить своих сторонников и увести их с улиц и вернуться в правовое поле.

Протесты в Киргизии начались 5 октября после объявления предварительных итогов парламентских выборов. Мирные демонстрации переросли в беспорядки и стычки с силовиками. Протестующим удалось захватить здания Госкомитета нацбезопасности, Белый дом и мэрию Бишкека. Из мест заключения они освободили бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова. Также освобождены бывшие депутаты Равшан Жээнбеков и Садыр Жапаров. В результате столкновений пострадали почти 600 человек.

Проведение повторных выборов — основное требование оппозиции. 12 партий накануне подписали соответствующий меморандум. Официально лидирующая партия «Биримдик» готова пойти на повторное голосование.