В ЕС призвали тщательно расследовать обстоятельства самоубийства Ирины Славиной

Евросоюз шокирован смертью журналистки Ирины Славиной и призывает российские власти расследовать обстоятельства ее гибели, заявил официальный представитель Европейского союза Питер Стано, подчеркнув необходимость проверки давления, которое оказывалось на Славину.

Russia: shocked about the tragic death of #journalist Irina Slavina, our condolences to her family, friends & colleagues. This needs to be thoroughly investigated also in light of pressures exerted on her for her work & activities #EU4Journalists #EU4MediaFreedom https://t.co/hwjwG4r8pQ — Peter Stano (@ExtSpoxEU) October 5, 2020

Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» покончила с собой 2 октября. Последний пост, который Славина оставила в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до этого к ней, как и к ряду других жителей города приходили с обыском по делу «Открытой России». При этом в СК поспешили заявить, что отрицают связь самоубийства с прошедшим обыском, так как «она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия».