В ЕС призвали тщательно расследовать обстоятельства самоубийства Ирины Славиной

Евросоюз шокирован смертью журналистки Ирины Славиной и призывает российские власти расследовать обстоятельства ее гибели, заявил официальный представитель Европейского союза Питер Стано, подчеркнув необходимость проверки давления, которое оказывалось на Славину.

Russia: shocked about the tragic death of #journalist Irina Slavina, our condolences to her family, friends & colleagues. This needs to be thoroughly investigated also in light of pressures exerted on her for her work & activities #EU4Journalists #EU4MediaFreedom https://t.co/hwjwG4r8pQ