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В ЕС призвали тщательно расследовать обстоятельства самоубийства Ирины Славиной

05.10.2020

Евросоюз шокирован смертью журналистки Ирины Славиной и призывает российские власти расследовать обстоятельства ее гибели, заявил официальный представитель Европейского союза Питер Стано, подчеркнув необходимость проверки давления, которое оказывалось на Славину.



Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» покончила с собой 2 октября. Последний пост, который Славина оставила в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до этого к ней, как и к ряду других жителей города приходили с обыском по делу «Открытой России». При этом в СК поспешили заявить, что отрицают связь самоубийства с прошедшим обыском, так как «она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия».



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