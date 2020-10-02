У Навального растет как рейтинг, так и антирейтинг

Проведенный в конце сентября опрос «Левада-центра» показал, что 20% россиян одобряют деятельность Алексея Навального, а 50% не одобряют. Только 18% заявили о том, что никогда не слышали о политике, передают «Открытые медиа». В прошлом году деятельность Навального одобряли 9% опрошенных. Но вдвое меньше был и антирейтинг (25%). 31% респондентов тогда сказали, что ничего не знают о его деятельности.

Самый высокий уровень одобрения Навального у молодежи от 18 до 24 лет, где его популярность достигает 30%. Лучше к нему относятся люди с высшим образованием, жители Москвы и крупных городов. Ниже всего популярность политика среди людей 55 лет и старше (13%), малообразованных и живущих в небольших городах. Антирейтинг политика также выше всего в Москве (64%). А вот на селе к нему неожиданно гораздо более лояльны, отмечают социологи.

Респондентам нравится в Навальном то, что он «говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы» (6%), его оппозиционность и «новый взгляд» (по 4%), борьба с коррупцией (3%). 54% опрошенных не нашли у политика сильных сторон. 5% опрошенных считают его агентом Запада и «засланным казачком», еще 5% — болтуном и популистом, 4% употребляют такие термины, как «пафосный», «скандальный» и «заносчивый» и еще 4% упрекают его в том, что он «сеет смуту, беспорядки, провокатор, смущает молодежь». 31% заявили о нейтральном отношении к оппозиционеру.

Об отравлении Навального знают или хотя бы слышали 77% опрошенных. По этому поводу недоумение испытали 15% респондентов, возмущение, гнев или сочувствие — 23%, тревогу — 3% и удовлетворение — 2%. 35% не испытывает никаких особых чувств.



Отравление Навального никак не повлияло на его имидж — образ политика уже сложился, говорит заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков. Если же ориентироваться на открытый вопрос, который социологи регулярно задают респондентам, когда просят назвать политиков, чью деятельность те одобряют, то Навальный где-то на пятом месте: после Владимира Путина, Михаила Мишустина, Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.