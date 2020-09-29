Главное в политике за 29 сентября

ГЛАВНОЕ

• С 3,5 до 13 лет колонии строгого режима увеличил Верховный суд Карелии срок заключения историку Юрию Дмитриеву. Его преследуют с 2016 года, неоднократно подвергая судебным преследованиям. Правозащитники считают, что это месть за его работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

• «Это плевок нашего кривосудия в лицо всем, кто выступал в защиту неудобного системе Дмитриева — мол раз вы не унимаетесь, то получите еще более суровый приговор. А не заткнетесь совсем, то можем и пожизненное дать. На самом деле 13 лет колонии строгого режима для 64-летнего историка, имеющего серьезные проблемы со здоровьем, это и есть самый настоящий смертный приговор», — пишет публицист Николай Подосокорский.

• «Он восстанавливает память о тех, кого уничтожили сталинские карательные органы. Современным карательным органам это очень не нравится. Они не хотят, чтобы память восстанавливалась», — писал Борис Акунин.

• «Контора ему отомстила... Потому что мы ее не разрушили, не сожгли, не разобрали по кирпичику...», — отмечает журналист Александр Рыклин.

• «Государство, которое существует лишь для обогащения коррумпированной верхушки и карательных действий, — не государство, а концлагерь, зона, где достоинство — проступок, честность — порок, правда — тяжелая статья», — констатирует журналист Екатерина Барабаш.

• Подробнее о деле Дмитриева читайте здесь.

• Сегодня у здания суда полиция задержала соратника Юрия Дмитриева — историка Анатолия Разумова.

• О судебном процессе над Дмитриевым и памяти о репрессиях Разумов беседовал с корреспондентом NT.

РЕПРЕССИИ

• Чрезмерно мягким приговор участникам «Нового величия» сочли в прокуратуре и требуют ужесточить его — ранее фигуранты дела получили от условных сроков до семи лет реального заключения.

• Суд первой инстанции дал ровно те сроки, которые просило обвинение, удивляется адвокат Максим Пашков: «Во-вторых, сроки. Срок на обжалование приговора — 10 суток. Приговор провозглашен 06.08. Сегодня 29 сентября — и что со сроками?»

• Уголовное дело о распространении порнографии завели против координатора штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова из-за публикации во «Вконтакте» клипа группы Rammstein.

ЭПИДЕМИЯ

• Заняты почти 90% коек, развернутых в России для пациентов с коронавирусом, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. За последние сутки выявлено 8 232 новых случая заражения.

• Продлили до двух недель каникулы для школьников Москвы.

• 18 депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом, поэтому парламент частично перейдет на дистанционную форму работы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

БЕЛОРУССИЯ

• Британия и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, главы президентской администрации, МВД и других чиновников.

• Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской обещал помочь в переговорах для разрешения кризиса.

ВОЙНА

• В Армении заявили, что «вынуждены использовать оружие для поражения крупномасштабных целей, массового и неизбирательного поражения живой силы» в ответ на использование Азербайджаном тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и «Смерчей».

• Анкара готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

• Принадлежащий Турции истребитель F-16 сбил армянский Су-25, утверждают в Ереване.