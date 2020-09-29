Юрию Дмитриеву увеличили срок заключения до 13 лет

«Решение Верховного суда Карелии: 13 лет строгого режима. Отменено решение по обвинительному приговору Петрозаводского горсуда, назначено новое наказание. Полностью удовлетворены требования стороны обвинения», — говорится в сообщении «Мемориала» в Twitter.

Срок увеличен по по делу о сексуальном насилии. Дела об изготовлении детской порнографии и хранении оружия, по которым Дмитриева ранее оправдали, отправлены на пересмотр.

22 июля Петрозаводский городской суд признал историка виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, при этом оправдал по эпизодам об изготовлении порнографии, разврате и хранении оружия. Срок заключения назначили в 3,5 года.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по обвинению в хранении порнографии. На его компьютере нашли снимки его приемной дочери. Историк говорит, что делал их для отслеживания ее состояния здоровья и отчета перед органами опеки. 5 апреля 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Дмитриева и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы за незаконное хранение оружия. С учетом времени, проведенного им в СИЗО, срок сократили до трех месяцев. Прокуратура обжаловала это решение. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Новое дело было возбуждено в конце июня 2018 года. Вновь его судили по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Юрий Дмитриев 30 лет занимался восстановлением памяти о жертвах политических репрессий. Он нашел места захоронения и установил личности около 7 тыс. расстрелянных, нашел 55 тыс. имен погибших и пострадавших от репрессий. Дмитриев является основателем мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе (Соловки) и других мест памяти.