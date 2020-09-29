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В Петрозаводске у здания суда задержали историка за пикет в поддержку Юрия Дмитриева

29.09.2020

UPD: На Разумова все-таки составили протокол по статье о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия.

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UPD: Анатолия Разумова отпускают из отдела полиции без протокола.

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В Петрозаводске задержали историка Анатолия Разумова, который пришел к зданию Верховного суда Карелии поддержать главу местного «Мемориала» Юрия Дмитриева. Разумов давал интервью о деле коллеги, развернул плакат, чтобы показать его журналисту, и в этот момент был задержан, рассказали в «Мемориале».

«МБХ медиа» дополняет, что на плакате было написано: «Не допустим повторения Сандармоха. Свободу Юрию Дмитриеву».

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение апелляции по делу Дмитриева. 22 июля Петрозаводский городской суд признал историка виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, при этом оправдал по эпизодам об изготовлении порнографии, разврате и хранении оружия.

Юрий Дмитриев изучал историю политических репрессий в Карелии 1930-х−1940-х годов. Он был одним из тех, кто обнаружил в регионе места массовых захоронений. Близкие и коллеги историка считают, что его преследуют за профессиональную деятельность.

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