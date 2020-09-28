Эрдоган потребовал от Армении «оставить оккупированные азербайджанские территории»

«После того, как Армения оставит оккупированные азербайджанские территории, в регионе восстановится мир и спокойствие. Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, должен быть положен конец», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

От также отметил, что так называемая Минская тройка — Америка, Россия и Франция — не решала проблему конфликта 30 лет.

Президент Армении Армен Саркисян в свою очередь заявил, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16.

«Член НАТО Турция оказывает Азербайджану полноценное содействие в виде дронов, кибератак, советниками, наемниками и даже истребителями F-16», — сказал он на открытии международного форума Cybersec 2020.

По его словам, решение карабахского конфликта возможно путем диалога: «Существует площадка — Минская группа ОБСЕ при участии России, США и Франции. Мы должны вернуться к диалогу».

«Преступные действия военно-политического руководства Азербайджана, целенаправленные нападения на мирные населенные пункты, с применением крупнокалиберного оружия, избирательные нападения на гражданские объекты (коим предшествовала агрессия в Тавушском регионе Республики Армения, развязанная Азербайджаном в июле 2020 года), постоянная воинственная антиармянская риторика, направленная на тотальное уничтожение армянского населения Арцаха, являются убедительным доказательством, того, что политика властей Азербайджана представляет реальную угрозу существованию армян Арцаха и всего армянского народа.Однозначно, что оборонительные действия армянских сил имеют цель не только нейтрализовать выше озвученные угрозы, но и обeспечить безопасностьРеспублики Армения, Арцаха и региона в целом», — выступило с заявлением Национальное Собрание Армении.

Парламентарии подчеркивают, что мировое сообщество «обязано предпринять действенные шаги не только для сдерживания агрессии Азербайджана, но и осудить постоянное вмешательство в Нагорно-Карабахский (Арцахский) конфликт со стороны союзника Азербайджана — Турции».

«Осуществляемая при непосредственной военно-политической поддержке Турции милитаристская авантюра Азербайджана является грубейшим нарушением международного права, что должно получить однозначную политико-правовую оценку со стороны мирового сообщества», — говорится в сообщении.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября, стороны ввели военное положение. В эскалации конфликта стороны обвинили друг друга. Обе страны заявили о потерях, в том числе среди мирного населения.

