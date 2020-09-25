В Москве вводится «рекомендательный» карантин

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям старше 65 лет не выходить из дома, руководителей предприятий и организаций, он призвал снова перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.

«Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок <…> Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск», — говорится в обращении Собянина.

Руководителей предприятий и организаций мэр «убедительно просит и рекомендует» вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

Указ Собянина размещен на его сайте. В нем говорится о необходимости усилить контроль за выполнением санитарных ограничений в общественном транспорте, такси и в магазинах.

«Начиная с августа, в Европе вновь ощутимо растет заболеваемость COVID-19. К сожалению, и в Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними — и традиционный рост простудных заболеваний», — объясняет он свое решение.

24 сентября суточный прирост новых случаев заражения в Москве составил 1 050, впервые с июня показатель превысил тысячу человек.

