Андрей Лошак: Тайная инаугурация — это какой-то запредельный стыд и позор

Тайная инаугурация — это какой-то запредельный стыд и позор. Вообще, все, что происходит с Лукашенко последние полтора месяца, — это бесконечный фэйспалм. Любое его публичное появление вызывает сложную гамму чувств из омерзения, стыда, презрения и смеха, где омерзение, конечно, превалирует. Такова участь диктатора, которого разлюбил народ. Из великого и ужасного он превращается в ничтожного и смешного. Любой многолетний узурпатор власти, безусловно, обладает талантом гипножабы — что-то такое внушает он доверчивому народу, что позволяет ему грабить страну, совершать преступления, переписывать конституцию и при этом оставаться лидером нации. Особенно когда под руками башни-излучатели. Но в какой-то момент щелк — и магия проходит. Люди пробуждаются и видят, что король-то голый. И дальше начинается вот это фэйспалм-шоу. Диктатор продолжает ощущать себя грозным владыкой в порфире с державой и скипетром, а народ видит жалкого голого человечка, который дергается и трясет своим срамом у них перед носом, из последних сил цепляясь за власть. Совершенно непотребное зрелище.

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