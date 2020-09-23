Чемоданы с миллионами: как Реза Зарраб отмывал российские деньги

О расследовании: в 2019 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), используя закон США о свободе информации, получил доступ к 750 тыс. записям о банковских операциях, документам и ранее конфиденциальным сообщениям, связанным с расследованием и судебным процессом в отношении Резы Зарраба в 2016 году. OCCRP, Courthouse News Service, шведская SVT и другие партнеры расследования более года анализировали эту базу данных, дополняли ее интервью и документами, полученными с Ближнего востока и Европы.

Когда печально известный контрабандист Реза Зарраба был привлечен к уголовной ответственности в США в 2016 году за отмывание миллиардов долларов для Ирана, его связи с Россией были лишь вскользь упомянуты. И это была огромная оплошность. Согласно расследованию OCCRP и Courthouse News Service, Россия занимала центральное место в финансовой сети Зарраба еще до того, как он начал работать на Иран. Однако федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка отказалась комментировать это расследование.

Реза Зарраб, когда ему было чуть больше 20 лет, являлся совладельцем дубайской «инвестиционной компании» Bella Investments Company LLC. Организация связана с подозрительными банковскими транзакциями на сумму около $1,25 млрд с участием российских и офшорных компаний. Несколько сделок, проведенных фирмой, касаются налогового мошенничества, разоблаченного покойным юристом Сергеем Магнитским. Bella Investments также получала платежи от офшорных компаний, которые были связаны с рабским трудом в Азербайджане и незаконными поставками нефти в Сирию.

Однако эта компания почти не упоминалась, когда США расследовали дела Зарраба и заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank Мехмета Хакана Атиллы, который способствовал его преступной схеме. Тем не менее, следователи о Bella Investments знали. Судебные документы показывают, что, когда власти США конфисковали электронные устройства Зарраба в 2016 году, Bella Investments использовалась в качестве ключевого слова для поиска. А ФБР попросило Казначейство США поискать в своих записях название компании через месяц после ареста Зарраба. Компания фигурировала и в списке, который показывали потенциальным присяжным.

По прошествии 2,5 лет после признания вины Заррабом, Bella Investments все еще работает в Дубае под руководством дяди и двоюродного брата Зарраба (правда сменив название). Это подчеркивает способность семьи использовать слабую нормативно-правовую базу Объединенных Арабских Эмиратов для транзакций с сотнями миллионов долларов. Родственники Зарраба в Турции, Северной Македонии и Италии учредили еще три похожие компании, что свидетельствует о том, что денежная сеть семьи распространяется на Европу.

В операции по электронным переводам также участвует британский транснациональный банк Standard Chartered. Официальные лица США называли его жертвой и невольным соучастником схем Зарраба. Документы показывают, что Bella Investments провела через отделение британского банка в ОАЭ миллионы подозрительных платежей. В основном речь шла о подозрительных деньгах, идущих из России.

«Старая российская система»

В 2008 году России остро не хватало денег. Центробанк в том году зафиксировал чистый отток капитала в размере почти $133,6 млрд из-за падения цен на нефть и обесценивания рубля. Большая часть этих денег принадлежала законным инвесторам, стремящимся к более стабильным рынкам. Но часть средств попала на счета компании ирано-турецкого валютного обмена из Дубая, которой управлял Зарраб, и к его партнеру Ахмед Али Хасану Тахеру, владелецу дубайской валютной биржи Al Azhar.

Согласно банковским документам, имеющимся в распоряжении OCCRP, компании, контролируемые Заррабом в Турции, позже проведут через Al Azhar десятки миллионов долларов. Веб-сайт биржи больше не работает, но на странице из архива 2011 года перечислены несколько иранских банков, в том числе Bank Mellat, который в то время находился под санкциями США. В отличие от своего бывшего партнера, Тахер не был обвинен и не подвергнут санкциям со стороны США. Связаться с Тахером для комментариев не удалось.

Основанная в мае 2007 года, Bella Investments за четыре года обработала около $1,25 млрд в виде денежных переводов от зарубежных компаний из примерно двух десятков стран. Около половины средств прибыло из России, в основном в 2008 году.

По документам, банковские переводы проводились как платежи Bella Investments за широкий спектр товаров (бытовая техника, сухофрукты, ценные бумаги, текстиль, «товары народного потребления» или «промышленное оборудование»). Часто в записях упоминается только «контракт» или «счет-фактура» или вообще не указывается цель. На самом деле компания использовалась для отмывания средств через многочисленные офшорные банковские счета по всему миру, говорится в расследовании.

Работавший с Заррабом Адем Карахан, занимавшийся контрабандой десятков миллионов долларов наличных в Москву и управлявший турецкими подставными компаниями, связанными с Bella Investments, сказал, что у компании нет реальной деловой активности. По его словам, «Bella Investments была создана для денежных переводов».

Карахан, связанный с семью турецкими подставными компаниями, предоставил Courthouse News и OCCRP банковские отчеты, которые официально указали его в качестве акционера или уполномоченного представителя, но, по его словам, фактически контролировались Заррабом. В отчетах отражены выплаты Bella Investments.

В 2017 году в Окружном суде США Зарраб под присягой заявил, что никогда не отмывал российские деньги.

— Вы участвовали в отмывании денег с участием России до 2010 года? — спрашивал в суде адвокат, представляющий исполнительного директора Halkbank Атиллу.

— Нет, это неверно, — ответил Зарраб.

— Разве ваш водитель не был задержан на границе со $150 млн наличными в связи с вашими сделками в России? — настаивал адвокат.

— Нет, это неверно, — сказал Зарраб.

Но Карахан говорит, что он и другие регулярно ввозили наличные в Россию: «Я и мой друг везли $4 млн, после этого еще $8 млн. Мы много ездили в Россию».

Карахан вспоминает, что в 2009 и 2010 годах было совершено 20 поездок в Россию. Однажды ему даже пришлось подкупить чиновников, обнаруживших незаконные деньги: «Таможенная полиция остановила нас в аэропорту Шереметьево. Нас допросили и в обмен на $1000 освободили».

Карахан сказал, что среди других курьеров, связанных с перевозкой российских денег, был Юсель Озчил, гражданин Турции, который в 2017 году упоминался в суде США как охранник Зарраба. В аккаунте Озчила в Facebook есть фотографии Красной площади в Москве, загруженные в сентябре 2010 года, когда шла контрабанда. Озчил не ответил журналистам на запрос.

Еще одним сообщником был Видади Бадалов, гражданин Азербайджана. Он был человеком Зарраба в России, говорит Карахан. Бадалов не ответил на запрос журналистов.

Данные, полученные OCCRP, показывают, что три турецкие компании, официально зарегистрированные на Бадалова и Карахана, в 2010 году перечислили Bella Investments более $42 млн. А в Россию, по оценкам Карахана, было незаконно ввезено около $300 млн наличными. Сам Зарраб, согласно судебным документам, ездил в Россию в 2007 и 2010 годах.

В то время как финансовые отчеты, полученные OCCRP, показывают истинный объем российского бизнеса Зарраба за годы до его ареста, впервые контрабандная схема была раскрыта в 2013 году, благодаря отчету, предположительно подготовленному турецкими правоохранительными органами и связанному с расследованием подкупа высокопоставленных чиновников правительства. В отчете следователи назвали контрабанду «старой российской системой» Зарраба для перемещения наличных денег.

«Чтобы удовлетворить потребность российских банков в «горячих деньгах», они переводили средства через подставные компании с комиссией через [старую] систему, которую они разработали, — говорится в турецком отчете. — Чтобы ввести в Россию деньги, заработанные за границей из неизвестных легальных / незаконных источников, они перемещали их в нашу страну из Дубая». Тогда же турецкие правоохранительные органы заявили о выявлении новой аналогичной схемы, ориентированной на Иран.

Зарраб был арестован в Турции в декабре 2013 года в связи с предполагаемым подкупом с целью дальнейшего отмывания денег, связанных с Ираном. Позже он заявлял в показаниях в США, что провел некоторое время в турецкой тюрьме, прежде чем удалось «купить» свой путь к свободе.

Хусейн Коркмаз, возглавлявший расследование 2013 года, заявлял в США, что были возбуждены уголовные дела против него, а также против другого прокурора и следователей, расследовавших предполагаемую коррупцию в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в то время был премьер-министром, а также в отношении других министров. Зарраб сообщал, что Эрдоган был замешан в схеме помощи Ирану по уклонению от санкций.

«Классические красные флажки»

Турецкая полиция, похоже, не знала о Bella Investments и не имела доступа к тысячам записей о банковских переводах, которые власти США позже собрали и использовали в судебном процессе против Зарраба и Атиллы. Но документы и данные, полученные OCCRP, показывают, что турецкие власти были на правильном пути.

«Старая система», похоже, опиралась на десятки подставных компаний, зарегистрированных в России, а также в юрисдикциях с низкой прозрачностью, таких как Британские Виргинские острова, Белиз и Сейшельские острова. Эти компании лишь за четыре года перечислили Bella Investments сотни миллионов долларов. Большая часть из $1,25 млрд была отправлена ​​в 2008 году. Около половины средств поступило непосредственно с российских банковских счетов российских компаний, которые часто открывались всего за несколько месяцев до денежных переводов за различные товары.

Эксперт по борьбе с отмыванием денег из США Росс Делстон, который обучает финансовых специалистов выявлению подозрительной деятельности, считает, что подразделения банков должны были поставить под сомнение эти переводы.

«Они представляют собой классические «красные флажки», которые банки должны замечать для предотвращения потенциального отмывания денег или других финансовых преступлений», — сказал эксперт.

Делстон отметил, что Bella Investments в момент проведения операций была создана совсем недавно и по документам имела дело с широким спектром товаров, что нетипично для инвестиционной компании. Кроме того, средства переводились из «оффшорных финансовых центров повышенного риска».

«Все это красные флажки, индикаторы возможной преступной деятельности», — отмечает Делстон.

Большая часть российских денег, поступивших на счета Bella Investments, пошла в банки в ОАЭ, в том числе в дубайский филиал Standard Chartered. В Standard Chartered отказались от комментариев.

В число российских компаний, фигурирующих в схемах, входит ООО «Инвестконсалтинг», созданное в 2007 году и направившее Bella Investments более $136 млн в первой половине 2008 года. Банковские записи говорят только о том, что деньги предназначались для «договора купли-продажи ценных бумаг». Среди компаний есть и ООО «Ария», которая была создана в апреле 2008 года. Она инициировала в течение четырех месяцев серию банковских переводов Bella Investments на общую сумму около $99 млн, якобы за «бытовую технику». Российские деньги поступили со счета в Межрегиональном инвестиционном банке, топ-менеджеры которого были обвинены в хищении российских государственных ресурсов всего за несколько месяцев до переводов.

Члена совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Игоря Круглякова российские СМИ называли давним деловым партнером Сергея Чемезова, главы Ростеха. Чемезов, который находится под санкциями США с 2014 года, является близким другом президента России Владимира Путина. Рособоронэкспорт, государственный экспортер оружия, который Чемезов возглавлял до конца 2007 года, был в том году ключевым клиентом Межрегионального инвестиционного банка.

Среди участвовавших в схеме российских фирм было ООО «ТД Медиус», созданное в ноябре 2007 года. Компания перевела в Дубаи $78,6 млн за четыре месяца 2008 года. А ООО «Инвестиционная финансовая компания» перевела $71,55 млн в период с сентября 2007 года по ноябрь 2008 года, ссылаясь на «договор купли-продажи ценных бумаг» и «сухофруктов». ООО «Монолитгруппплюс», созданное в декабре 2007 года, отправило почти $34 млн за два месяца 2008 года. Средства поступили со счета в Первом чешско-российском банке, который в июле 2016 года был закрыт ЦБ России. Этот банк также получил известность в 2014 году благодаря кредиту в размере €9,4 млн ($12 млн), выданному партии Фронт Национального фронта Марин ле Пен после того, как ей отказали французские банки. Это привело к обвинениям во вмешательстве России в европейские выборы.

Bella Investments c сентября 2008 года также получила около $32,7 млн «за товары» от существовавшей на тот момент всего два месяца ООО «Спецремстрой». Еще $20 млн поступило в марте 2008 года от появившегося за три месяца до этого ООО «Мегаполис».

Связь с делом Магнитского

В Bella Investments также поступали сотни миллионов долларов от подставных компаний из Новой Зеландии, Сейшельских островов, Маршалловых островов, Панамы, Белиза и Британских Виргинских островов. Для оправдания платежей обычно использовались контракты на «продукты питания» или «торговое оборудование». Например, одна компания, зарегистрированная в тропическом Белизе, заплатила Bella Investments $26,37 млн ​​в виде регулярных платежей за «одежду из меха».

Несколько компаний, которые заключили сделки с Bella Investments, одновременно производили платежи подставным компаниям, тесно связанным с печально известным делом Сергея Магнитского. Например, 26 марта 2008 года Bella Investments получила около $599 тыс. от компании Seomest Development Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В тот же день компания Seomest перевела более $287 тыс. другой фирме на Британских Виргинских островах, Protectron Company Inc., которая отправила в Roberta Transit почти $636 тыс. OCCRP в 2016 году показал, что компании Protectron и Roberta Transit были частью мошенничества, выявленного Магнитским.

В общей сложности за период с марта по октябрь 2008 года Seomest перевела Bella Investments более $31 млн с расплывчатыми ссылками на покупку «оборудования», «строительного оборудования», «запчастей» или без указания причины.

Начиная с апреля 2008 года Bella Investments начала получать крупные переводы от Rotavest Global Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, при этом большинство платежей оставались без объяснений, а другие были помечены как «за торговое оборудование» (речь идет о $33,5 млн). В том же месяце Rotavest Global осуществила два электронных перевода на счета зарегистрированной в Великобритании компании Damac Limited. В 2019 году партнер OCCRP, RISE Moldova, раскрыл платеж Damac от офшорной компании, также связанной с расследованием Магнитского.

В августе 2009 года Bella Investments получила более $ 24 тыс. непосредственно от зарегистрированной в Белизе Itan Invest Corp., которую США также связали с выявленным российским юристом мошенничеством.

Хотя банковская информация, полученная OCCRP, показывает, что в Bella Investments было переведено около $1,25 млрд, журналисты смогли подтвердить исходящие переводы лишь на сумму более $656 млн. Большая часть этих денег была отправлена ​​в валютную дубайскую биржу Asia Exchange Center, принадлежащую бизнесмену Али Омран Салим Аль Овайсу.

Биржа, лицензия которой была отозвана центральным банком ОАЭ в 2013 году за нарушение нормативных требований, также получала сотни миллионов долларов в виде электронных переводов от Al Nafees Exchange LLC, компании из ОАЭ, совладельцем которой является отец Зарраба и которая также упоминается в обвинительном заключении Зарраба в США. Владелец Asia Exchange Centre, отказался комментировать эту статью.

Эксперт по борьбе с отмыванием денег Росс Делстон говорит, что эта биржа «могла быть основным средством отмывания денег», поскольку такие организации «регулируются более слабо, чем банки, и могут иметь большие притоки и оттоки средств по всему миру во многом так же, как и банки».

Легкость, с которой Зарраб перевел подозрительные средства на сотни миллионов долларов через Bella Investments, можно объяснить недавним отчетом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В нем говорится, что «в ОАЭ необходимы фундаментальные и серьезные усовершенствования, чтобы продемонстрировать, что система не может использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма».

Шана Кришнан, аналитик и соавтор отчета FATF, сообщила авторам расследования в электронном письме: «Существует множество вариантов для потенциального отмывания средств, включая золото, наличные деньги, элитную недвижимость, международную торговлю, международные финансы и непрозрачные компании. Без принятия срочных мер преступники будут продолжать использовать эти способы».

Другой эксперт отметил недостаточное внимание, которое власти США уделяли роли ОАЭ в разрешении незаконной финансовой деятельности Зарраба.

«Насколько мне известно, власти Дубая или Абу-Даби никогда не считали нарушением, имевшее место в течение этого периода времени, — говорит Джонатан Шанцер, бывший аналитик Казначейства США, который сейчас работает в вашингтонском Фонде Защиты демократий. — ОАЭ сыграли чрезвычайно важную роль в схеме Зарраба, и неясно, было ли какое-либо из замешанных предприятий закрыто правительством».

«Распространение коррупции на Земле»

Bella Investments, теперь именуемая ООО «Инвестиционная компания Рукн Аль Мумтаз», продолжала свою деятельность в апреле. Дядя Зарраба, Ахад Хаббаз Тамими, и двоюродный брат, Бахрам Хаббаз Тамими, приобрели 49% акций компании в 2013 году и являются ее нынешними директорами. Еще 51% компании принадлежит Мусе Дауду Мохамеду Тахиру Аль Маазми, генеральному директору эмиратской компании The Best Businessmen Services LLC (агентство по регистрации компании в ОАЭ).

Родственники Зарраба также связаны с турецкими компаниями, которые использовались для отмывания денег. Например, с Royal Denizcilik, которая выставляла поддельные счета на поставки продуктов питания, чтобы оправдать многомиллионные денежные переводы с Ираном. Зарраб в суде США показал, что счета-фактуры скрывали фантомные поставки еды. «Ни одна из компаний, которые я рисую на этой схеме, никогда не будет участвовать в отправке реальных продуктов питания, потому что там не было реальной торговли, — пояснил он. — Это был всего лишь аксессуар, позволяющий выполнять денежные переводы. Royal Denizcilik также была связана с подозрительными платежами из России. Например, ООО «Торговый Дом Промцентр» за последние три месяца 2010 года перечислило Royal Denizcilik около $15 млн якобы на «промышленное оборудование». Эта же российская фирма переводила деньги Bella Investments и двум другим турецким подставным фирмам, контролируемым Заррабом.

Карахан, турецкий контрабандист-курьер, говорит, что дядя Зарраба также отвечал за поиск доверенных лиц для компаний, чтобы скрывать бенефициара.

«Он привозил партнеров из Ирана и заставил меня основать компанию», — говорит Карахан.

Зарраб, Хаббаз Тамими и другой двоюродный брат Зарраба, Шахрам Хаббаз Тамими, были акционерами турецкой ювелирной компании Zafer Kuyumculuk. Ее уполномоченным представителем был Эртугрул Боздоган, который, по словам Карахана, сопровождал Зарраба на встречу с президентом Махмудом Ахмадинежадом в Тегеране в 2011 году. Турецкие правоохранительные органы в 2013 году заявили, что Боздоган был членом преступной организации Зарраба.

После ареста в 2016 году Зарраб получил почти девятиминутный телефонный звонок от своего дяди Ахада, который призвал своего племянника отрицать вину, несмотря на его желание сотрудничать с прокуратурой в обмен на более мягкий приговор.

«Вы не должны этого делать, — сказал Ахад, согласно переведенной стенограмме их звонка. — Какая разница между 10 и 20 годами?». «Между 10 и 11 годами огромная разница. Удачи, — ответил Зарраб. — Вы знаете, что для меня значит год?»

Родственники Зарраба Хаббаз Тамими управляли несколькими компаниями под новым названием Bella Investment - Rukn Al Mumtaz Investment Company LLC. К ним относится зарегистрированная в Турции компания Mümtaz Kuyumculuk, которая была создана в 2009 году (и, похоже, все еще действует). Банковские данные показывают, что в 2010 и 2011 годах компания получила более $2,4 млн в виде телеграфных переводов от фирм Gunes General Trading LLC и Al Nafees Exchange LLC, фигурирующих в американском обвинительном заключении.

С семьей Зарраба также связаны Mumtaz Investments в Северной Македонии и зарегистрированная в Италии компания Momtaz SRL, занимающаяся драгоценными камнями и металлами. Их партнером в Momtaz SRL был Вахид Мазлумин, иранец, занимавший валютными операциями и известный как «султан монет». Он был казнен в Иране в 2018 году по обвинению в незаконной торговле валютой и других финансовых преступлениях, названных «распространением коррупции на Земле».